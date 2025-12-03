El sorteo de Powerball de este lunes 1 de diciembre de 2025 concluyó nuevamente sin un ganador del premio mayor, lo que impulsa el jackpot a una cifra estimada de $775 millones de dólares para el sorteo de este miércoles. La combinación ganadora del sorteo del lunes fue: los números blancos 18-5-26-59-47 y la Powerball roja fue el 1, con un multiplicador Power Play de 3X. Con el bote en juego, el próximo sorteo se realizará el miércoles 3 de diciembre a las 10:59 p.m. ET.

El premio en efectivo para el sorteo de este miércoles será de $362.5 millones y las probabilidades de ganarlo se mantienen en 1 en 292.2 millones. Para participar, solo se necesita seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número Powerball del 1 al 26; el costo del boleto es de $2. La venta de boletos in-store y online suele cerrar una hora antes del sorteo, aunque el horario límite puede variar según el estado (por ejemplo, a las 9:45 p.m. en Nueva Jersey).

Las fechas de caducidad de los boletos del Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Resultados del Powerball, miércoles 03 de diciembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del miércoles 03 de diciembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, la bolilla del Powerball fue X y el Power Play de X .

¿Alguien ganó el Powerball del 03 de diciembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot en el sorteo de la lotería Powerball correspondiente al 03 de diciembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del 03 de diciembre de 2025 se incrementó a 775 millones de dólares, con un premio en efectivo de $362.5 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Esto equivale a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT) en las demás zonas horarias de Estados Unidos.

¿Cuál es el costo de un boleto del Powerball y dónde puedo comprarlo?

El precio base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play, que multiplica tus ganancias secundarias. Los boletos están disponibles en puntos de venta autorizados en 45 estados, Puerto Rico, Washington D.C. y las Islas Vírgenes, e incluso pueden comprarse online en jurisdicciones específicas.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números principales del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para ganar el jackpot, debes acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, la probabilidad de ganar cualquier premio es mucho mejor: 1 en 24.87.

Revisa esta nota para conocer los números ganadores del Powerball en el sorteo del 03/12/2025 y averiguar si el premio mayor ya tiene dueño. (Foto: Giorgio Viera / AFP) / GIORGIO VIERA

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador de $1 que aumenta todos los premios no acumulativos hasta cinco veces. El multiplicador más alto, 10X, se activa únicamente cuando el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones. Esta opción puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones.

¿Se necesita ser ciudadano de EE. UU. para participar o ganar el Powerball?

No, no es un requisito ser ciudadano o residente estadounidense para jugar o ganar el Powerball. Cualquier persona mayor de edad en la jurisdicción de venta puede participar. Sin embargo, si resultas ganador, tu premio estará sujeto a todas las retenciones de impuestos federales y locales aplicables.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta mi premio?

No, el orden de los cinco números blancos sorteados no influye en el premio, siempre y cuando coincidan con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe coincidir exactamente. Recuerda que las jugadas son independientes, por lo que no se pueden combinar números de distintas líneas de tu boleto.