El premio mayor de la lotería Powerball ha escalado hasta la impresionante cifra de $419 millones de dólares para el próximo sorteo de este lunes 03 de noviembre de 2025, con una opción de pago en efectivo estimada en $198.4 millones. Este monto creció después de que nadie acertara la combinación ganadora del sábado 1 de noviembre. Los números ganadores de ese sorteo fueron: 2, 26, 43, 44, 62 y la Powerball 22, con un multiplicador Powerplay de 2X.

El sorteo se realiza tres veces por semana —lunes, miércoles y sábado— a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este), y el plazo para comprar boletos varía por estado, aunque generalmente cierra una hora antes. Jugar es sencillo: cada boleto cuesta $2, y debes elegir cinco números del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26; si quieres, puedes agregar el Power Play por $1 adicional para multiplicar premios menores.

Para participar en el sorteo de los $419 millones, puedes adquirir tus boletos en gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Aunque la emoción es alta, recuerda que las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones. En este artículo, actualizaremos los resultados del sorteo de hoy, confirmando si hubo un ganador del Powerball.

Si resultas ser el afortunado ganador del jackpot, la lotería ofrece dos opciones de cobro: la opción de anualidad, pagada en un desembolso inicial seguido de 29 pagos anuales crecientes, o la opción en efectivo, un pago único sustancialmente menor al premio anunciado. En cuanto a la privacidad, la posibilidad de mantenerse en el anonimato varía según las leyes de cada estado, como en Nueva Jersey, donde ahora se permite.

¡No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario! Revisa con nosotros los números ganadores del Powerball del 03 de noviembre y comprueba si el jackpot de 419 millones encuentra finalmente un dueño.

Resultados del Powerball, lunes 03 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del lunes 03 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 03 de noviembre de 2025?

Aún no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al lunes 03 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 03 de noviembre de 2025 ascendió a 419 millones de dólares, con un premio en efectivo de $198.0 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Para otras zonas, esto equivale a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT). ¡No te los pierdas!

¿Cuánto cuesta un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo base de un boleto de Powerball es de solo $2 por jugada. Por $1 adicional, puedes sumar la opción Power Play para multiplicar tus premios. Puedes comprarlos en 45 estados, Puerto Rico, D.C. y las Islas Vírgenes, tanto en puntos de venta físicos como, en ciertos lugares, online.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son las chances de ganar el jackpot?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para llevarte el codiciado jackpot, necesitas acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, las chances de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador opcional de $1 que aumenta tus premios no acumulativos hasta por cinco veces, ¡duplicando el premio de $1 millón a $2 millones! El multiplicador de 10X solo se activa cuando el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones.

¿Es necesario ser ciudadano o residente de EE. UU. para jugar?

No, cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta puede jugar a Powerball. No es un requisito ser ciudadano o residente estadounidense. Eso sí, si ganas, tu premio estará sujeto a las retenciones de impuestos locales y federales correspondientes.

¿El orden de los números sorteados afecta mi premio?

No, el orden no afecta a los cinco números blancos; solo deben coincidir con tu jugada. La única excepción es el número de la Powerball roja, que debe ser exacto. Recuerda que no puedes combinar números de diferentes jugadas en un mismo boleto para ganar.