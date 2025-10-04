El sorteo de Powerball del miércoles 1 de octubre de 2025 concluyó sin un ganador del premio mayor, lo que provoca que el bote continúe su espectacular ascenso. Los números ganadores de la noche fueron 8, 17, 22, 28 y 55, con la Powerball 14 y un multiplicador Power Play de 3X. El premio gordo de ese sorteo había alcanzado la cifra estimada de $174 millones, con una opción de pago en efectivo de $80.7 millones.

Al no haber acertantes del premio mayor, el próximo sorteo de Powerball del sábado 4 de octubre promete un bote aún más grande para quien logre desafiar las probabilidades de 1 en 292.2 millones. Los sorteos se realizan puntualmente tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m. ET (hora del este). El costo de un boleto básico es de solo $2, con la posibilidad de añadir $1 para la opción Power Play para multiplicar premios secundarios.

Además del sorteo principal, los jugadores pueden optar por la opción Double Play por un dólar extra, que ofrece una segunda oportunidad de ganar hasta $10 millones con los mismos números. Los resultados del sorteo y de la opción Double Play (que se lleva a cabo poco después) se transmiten en vivo desde Florida y se publican en el sitio web oficial de Powerball. En estados como Michigan, los boletos pueden comprarse hasta las 9:45 p.m. la noche del sorteo.

No es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Resultados del Powerball, sábado 04 de octubre

Los números ganadores sorteados la noche del miércoles 01 de octubre de 2025 son 8-17-22 -28-55 con un Powerball de 14 un multiplicador Power Play de 3x.

¿Alguien ganó el Powerball del 04 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sábado 04 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 04 de octubre de 2025 ascendió a 195 millones de dólares, con un premio en efectivo de $90.5 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo desde Florida. Si te encuentras en otras zonas horarias de EE. UU., los sorteos corresponden a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo básico de un boleto de Powerball es de solo $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados, Puerto Rico, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes, y se pueden comprar en puntos de venta autorizados o, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número de Powerball roja del 1 al 26. Para ganar el premio mayor, debes acertar los seis números. Aunque las probabilidades de llevarte el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

La lotería Powerball atrae a millones de jugadores que sueñan con alcanzar el premio mayor más famoso de Estados Unidos. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

¿Qué es exactamente la opción Power Play?

Power Play es un multiplicador que, por un costo adicional de $1, aumenta los premios no acumulativos. Por ejemplo, un premio de $1 millón se duplica a $2 millones al usar esta opción. Es importante saber que el multiplicador más alto (10X) solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es igual o menor a $150 millones.

¿Tengo que ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar a Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta puede participar. Sin embargo, si ganas, ten en cuenta que el premio estará sujeto a las retenciones de impuestos correspondientes.

¿Los números ganadores del Powerball deben coincidir en el mismo orden en que son sorteados?

No. Para las bolas blancas, los números pueden coincidir en cualquier orden para ganar un premio. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente. Recuerda que cada jugada en tu boleto es independiente, por lo que no se pueden combinar números de diferentes jugadas para ganar un premio.