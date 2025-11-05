El jackpot de Powerball continúa incrementándose y ahora asciende a la espectacular cifra de $438 millones de dólares para el próximo sorteo de este miércoles 05 de noviembre de 2025, con una opción de cobro en efectivo de $207.0 millones. Este crecimiento se debe a que nadie acertó la combinación ganadora del sorteo del lunes, manteniendo viva la oportunidad de ganar uno de los premios más grandes del año.

Los números ganadores del sorteo de Powerball de la noche del lunes 03 de noviembre fueron: 3, 32, 40, 43, 57, con la Powerball 18 y un multiplicador Power Play de 2X. Tras la revisión de los resultados, se confirmó que ningún boleto logró acertar los seis números requeridos para llevarse el jackpot de $419 millones, ni el premio secundario de $1 millón por los cinco números sin la Powerball.

El próximo sorteo, con el premio mayor de $438 millones, se celebrará este miércoles 05 de noviembre a las 10:59 p.m. ET. Un boleto de Powerball tiene un costo de $2, y por $1 adicional puedes activar el Power Play para multiplicar tus ganancias. Además, puedes sumar la opción Double Play por $1 extra para tener una segunda oportunidad de ganar hasta $10 millones en un sorteo adicional.

Para ganar el premio mayor solo necesitas acertar los cinco números blancos y la Powerball, aunque es posible ganar premios menores desde $4 solo con acertar la Powerball. Recuerda que no necesitas acertar dos números blancos para ganar si uno de ellos no es la Powerball roja. ¡Asegúrate de revisar tus boletos para el sorteo de este miércoles!

Finalizamos con un recordatorio: ¡Compra tu boleto a tiempo! Los sorteos del Powerball se realizan tres veces por semana (lunes, miércoles y sábado), y con $438 millones de dólares en juego, la emoción está al límite.

Resultados del Powerball, miércoles 05 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del lunes 03 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 05 de noviembre de 2025?

Aún no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al miércoles 05 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 05 de noviembre de 2025 ascendió a 438 millones de dólares, con un premio en efectivo de $207.0 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Esto se traduce a 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT) para otras zonas de EE. UU.

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde puedo comprarlo?

El precio base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por $1 adicional, puedes añadir la opción Power Play. Puedes comprar tus boletos en puntos de venta autorizados en 45 estados, Puerto Rico, D.C. y las Islas Vírgenes, e incluso online en ciertas jurisdicciones.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son mis probabilidades de ganar el premio mayor?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para el jackpot, necesitas acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, tienes una oportunidad de 1 en 24.87 de ganar cualquier premio.

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador de $1 que aumenta premios no acumulativos hasta por cinco veces. Si el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones, se activa el multiplicador más alto, 10X. ¡Puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones!

¿Necesito ser ciudadano de EE. UU. para jugar o ganar el Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para participar en Powerball. Cualquier persona mayor de edad en la jurisdicción de venta puede jugar. Sin embargo, si ganas, tu premio estará sujeto a las retenciones de impuestos federales y locales aplicables.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta mi premio?

No, el orden de los cinco números blancos no afecta el premio, solo deben coincidir con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe ser exacto. Recuerda que las jugadas son independientes y no puedes combinar números de diferentes líneas.