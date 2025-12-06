El sorteo de Powerball del miércoles 3 de diciembre de 2025 concluyó sin acertantes del gran premio, haciendo que el jackpot se dispare a la impresionante cifra de $820 millones de dólares para este sábado. La combinación ganadora del sorteo del miércoles, cuyo premio era de $775 millones, fue: 1, 14, 20, 46, 51, con el Powerball rojo en el 26 y un multiplicador Power Play de 3X. Este bote acumulado se ha convertido en el octavo más grande en la historia del juego.

Aunque nadie ganó el premio mayor, la suerte sonrió a varios jugadores. Se entregó un premio de $2 millones a un boleto vendido en Kentucky que acertó los cinco números blancos y usó el Power Play. Además, se registraron premios de $1 millón en California y Florida.

El próximo sorteo de Powerball con el jackpot de $820 millones (valor en efectivo de $383.5 millones) tendrá lugar este sábado 6 de diciembre a las 10:59 p.m. ET. Recuerda que el juego cuesta $2, con la opción Power Play por un dólar adicional, y las probabilidades de ganar el gran premio se mantienen en 1 en 292.2 millones.

Las fechas de caducidad de los boletos del Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

Resultados del Powerball, sábado 06 de diciembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del sábado 06 de diciembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, la bolilla del Powerball fue X y el Power Play de X .

¿Alguien ganó el Powerball del 06 de diciembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot en el sorteo de la lotería Powerball correspondiente al 06 de diciembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del 06 de diciembre de 2025 se incrementó a 820 millones de dólares, con un premio en efectivo de $383.5 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Esto equivale a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT) en las demás zonas horarias de Estados Unidos.

¿Cuál es el costo de un boleto del Powerball y dónde puedo comprarlo?

El precio base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play, que multiplica tus ganancias secundarias. Los boletos están disponibles en puntos de venta autorizados en 45 estados, Puerto Rico, Washington D.C. y las Islas Vírgenes, e incluso pueden comprarse online en jurisdicciones específicas.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números principales del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para ganar el jackpot, debes acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, la probabilidad de ganar cualquier premio es mucho mejor: 1 en 24.87.

Revisa esta nota para conocer los números ganadores del Powerball en el sorteo del 06/12/2025 y averiguar si el premio mayor ya tiene dueño. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador de $1 que aumenta todos los premios no acumulativos hasta cinco veces. El multiplicador más alto, 10X, se activa únicamente cuando el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones. Esta opción puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones.

¿Se necesita ser ciudadano de EE. UU. para participar o ganar el Powerball?

No, no es un requisito ser ciudadano o residente estadounidense para jugar o ganar el Powerball. Cualquier persona mayor de edad en la jurisdicción de venta puede participar. Sin embargo, si resultas ganador, tu premio estará sujeto a todas las retenciones de impuestos federales y locales aplicables.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta mi premio?

No, el orden de los cinco números blancos sorteados no influye en el premio, siempre y cuando coincidan con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe coincidir exactamente. Recuerda que las jugadas son independientes, por lo que no se pueden combinar números de distintas líneas de tu boleto.