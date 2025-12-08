El sorteo de Powerball del sábado 6 de diciembre de 2025 concluyó sin un ganador del premio mayor, provocando que el jackpot siga creciendo hasta alcanzar la impresionante cifra de $875 millones de dólares para el sorteo de este lunes. La combinación ganadora del último sorteo fue: los números blancos 13-14-26-28-44 y la Powerball roja fue el 7, con un multiplicador Power Play de 2X.

Aunque nadie acertó la combinación completa para llevarse el bote de $820 millones, la noche dejó varios ganadores importantes. Se registraron premios de $1 millón de dólares en Florida, Georgia y Texas, y un afortunado boleto en Nueva Jersey se llevó $2 millones al haber acertado los cinco números blancos y activado la opción Power Play.

El próximo sorteo, con el premio mayor de $875 millones (valor en efectivo de $378.2 millones antes de impuestos), se celebrará este lunes 8 de diciembre, justo después de las 11:00 p.m. ET. Si deseas participar, recuerda que el boleto cuesta $2 y debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número de Powerball del 1 al 26; la opción Power Play puede multiplicar los premios secundarios.

Sorteo del Powerball este lunes 08 de diciembre: conoce los números ganadores del premio mayor de $875 millones en Estados Unidos. (Foto: AFP)

Resultados del Powerball, lunes 08 de diciembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del lunes 08 de diciembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, la bolilla del Powerball fue X y el Power Play de X .

¿Alguien ganó el Powerball del 06 de diciembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot en el sorteo de la lotería Powerball correspondiente al 08 de diciembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del 08 de diciembre de 2025 se incrementó a 875 millones de dólares, con un premio en efectivo de $403.6 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Esto equivale a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT) en las demás zonas horarias de Estados Unidos.

¿Cuál es el costo de un boleto del Powerball y dónde puedo comprarlo?

El precio base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play, que multiplica tus ganancias secundarias. Los boletos están disponibles en puntos de venta autorizados en 45 estados, Puerto Rico, Washington D.C. y las Islas Vírgenes, e incluso pueden comprarse online en jurisdicciones específicas.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números principales del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para ganar el jackpot, debes acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, la probabilidad de ganar cualquier premio es mucho mejor: 1 en 24.87.

En esta nota conocerás los resultados del sorteo del Powerball del lunes 08 de diciembre y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador de $1 que aumenta todos los premios no acumulativos hasta cinco veces. El multiplicador más alto, 10X, se activa únicamente cuando el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones. Esta opción puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones.

¿Se necesita ser ciudadano de EE. UU. para participar o ganar el Powerball?

No, no es un requisito ser ciudadano o residente estadounidense para jugar o ganar el Powerball. Cualquier persona mayor de edad en la jurisdicción de venta puede participar. Sin embargo, si resultas ganador, tu premio estará sujeto a todas las retenciones de impuestos federales y locales aplicables.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta mi premio?

No, el orden de los cinco números blancos sorteados no influye en el premio, siempre y cuando coincidan con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe coincidir exactamente. Recuerda que las jugadas son independientes, por lo que no se pueden combinar números de distintas líneas de tu boleto.