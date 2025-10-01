La fiebre de la lotería se mantiene alta en Estados Unidos, con el premio mayor de Powerball ascendiendo nuevamente después de que nadie acertara la combinación completa en el sorteo del lunes 29 de septiembre de 2025. El jackpot para esa noche estaba valorado en $160 millones, con una opción en efectivo de $74.2 millones. Los números ganadores sorteados fueron 1, 3, 27, 60, 65, y el Powerball fue el 16, con un multiplicador Power Play de 5X. Este resultado significa que el gran premio ha acumulado nueve rollovers desde que se reinició el 8 de septiembre.

A pesar de que no hubo ganador del gran bote, el sorteo del lunes dejó a varios afortunados, incluyendo cuatro boletos que acertaron cinco números, uno de los cuales fue comprado en Florida. Los otros boletos afortunados se vendieron en Illinois, Nueva York y Washington. El acumulado de Powerball sigue creciendo con fuerza tras el histórico premio de $1.787 mil millones ganado el 6 de septiembre, que fue dividido por boletos comprados en Texas y Misuri.

Con el último rollover, el premio mayor de Powerball para el próximo sorteo del miércoles 1 de octubre de 2025 se eleva a unos estimados $174 millones, con una opción en efectivo de $80.7 millones. Para participar, solo necesitas un boleto de $2, eligiendo cinco números (del 1 al 69) y un número Powerball (del 1 al 26), con la opción de añadir Power Play por $1. Los sorteos se celebran tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET.

Las probabilidades de llevarse el premio mayor de Powerball son de 1 en 292.2 millones, independientemente del monto del bote, pero hay otros nueve niveles de premios disponibles. Los boletos se pueden adquirir en 45 estados, el Distrito de Columbia y otros territorios en puntos de venta autorizados. La hora límite de compra varía según el estado, por lo que es vital adquirir tu boleto antes de que cierren las ventas para el sorteo.

El Powerball puede cambiar tu vida, pero en Texas hay un plazo límite para cobrar. (Foto: Getty Images)

Resultados del Powerball, miércoles 01 de octubre

Los números ganadores sorteados la noche del miércoles 01 de octubre de 2025 son X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 01 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sorteo del miércoles 01 de octubre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 01 de octubre de 2025 se incrementó a 174 millones de dólares, con un premio en efectivo de $80.7 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con una transmisión en vivo desde Florida. Si estás en otra zona horaria de EE. UU., la hora es 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) o 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

Un boleto de Powerball tiene un costo básico de solo $2 por jugada. Por $1 adicional puedes incluir la opción Power Play para multiplicar premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y se pueden adquirir en tiendas autorizadas como supermercados y gasolineras, o de forma online en ciertos estados.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes elegir cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número del 1 al 26 (la Powerball roja). Para ganar el premio mayor, necesitas acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

Las horas límite de venta de boletos de Powerball varían según la jurisdicción de venta. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

¿Qué es exactamente la opción Power Play?

Power Play es un multiplicador que aumenta los premios no acumulativos por un costo de $1 adicional. Por ejemplo, un premio de $1 millón se duplica a $2 millones al usar esta opción. Es importante saber que el multiplicador más alto (10X) solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es de $150 millones o menos.

¿Tengo que ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta del boleto puede participar. Si ganas, ten en cuenta que el premio estará sujeto a los impuestos correspondientes. La compra de boletos por internet a través de fronteras jurisdiccionales suele estar restringida.

¿Los números ganadores del Powerball tienen que coincidir en el orden en que son sorteados?

No, los números de las bolas blancas pueden coincidir en cualquier orden para ganar un premio. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente. Además, cada jugada en tu boleto es independiente, por lo que no se pueden combinar números de diferentes jugadas para ganar un premio.