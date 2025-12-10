El Powerball continúa rompiendo récords. Tras no haber ganador en el sorteo del lunes 8 de diciembre, el jackpot ha escalado hasta unos impresionantes $930 millones de dólares para el sorteo de este miércoles. El pozo acumulado, con un valor en efectivo de $429 millones, se mantiene como el séptimo premio más grande en la historia de la lotería en EEUU. Las probabilidades de ganar este monumental premio mayor son de 1 en 292.2 millones, lo que subraya la dificultad del reto.

Los números ganadores del sorteo anterior, celebrado el lunes 8 de diciembre, fueron: las bolas blancas 8, 32, 52, 56 y 64, y la bola roja Powerball fue el 23, con un multiplicador Power Play de 2X. Aunque no hubo un ganador del gran premio, ni tampoco un acertante del Match 5 + Power Play de $2 millones, sí se reportó un afortunado ganador de $1 millón de dólares por acertar las cinco bolas blancas en Florida.

El próximo sorteo, que podría crear al próximo multimillonario, tendrá lugar este miércoles 10 de diciembre a las 10:59 p.m. ET. Los jugadores de 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. pueden participar comprando un boleto de $2, con la opción de añadir el Power Play por $1 extra para multiplicar los premios menores.

El mayor premio mayor compartido de Powerball se produjo en 2016, cuando tres boletos se repartieron el premio de 1,586 millones de dólares. ¡Fue una victoria increíble para esos tres afortunados jugadores! | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Resultados del Powerball, lunes 08 de diciembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del lunes 8 de diciembre de 2025 fueron 8-32-52-56-64, el Powerball fue 23 y el Power Play 2X .

¿Alguien ganó el Powerball del 06 de diciembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot en el sorteo de la lotería Powerball correspondiente al 08 de diciembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del 08 de diciembre de 2025 se incrementó a 875 millones de dólares, con un premio en efectivo de $403.6 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Este horario se ajusta a las diferentes zonas horarias de Estados Unidos: 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuánto cuesta un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play, que aumenta tus ganancias secundarias. Los boletos están disponibles en puntos de venta autorizados en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes, con opciones de compra online en jurisdicciones específicas.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar al Powerball, debes elegir cinco números principales del 1 al 69, más un número Powerball rojo del 1 al 26. Para ganar el jackpot debes acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, la probabilidad de ganar cualquier premio secundario es de 1 en 24.87.

El mayor premio ganado con un solo boleto de Powerball es de 2,040 millones de dólares, reclamado en California en 2022. El afortunado ganador, Edwin Castro, eligió el pago único, llevándose a casa unos 997.6 millones de dólares antes de impuestos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador adicional de $1 que aumenta todos los premios no acumulativos hasta cinco veces. El multiplicador más alto, 10X, se activa únicamente cuando el jackpot de la anualidad es igual o inferior a $150 millones. Esta opción puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones.

¿Debo ser ciudadano de EE. UU. para ganar el Powerball?

No, no es obligatorio ser ciudadano o residente estadounidense para participar o ganar el Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal en la jurisdicción de venta puede jugar. Sin embargo, si ganas un premio, este estará sujeto a todas las retenciones de impuestos federales y locales aplicables a tu situación.

¿Influye el orden de los números sorteados en mi premio?

No, el orden en el que salen los cinco números blancos principales no afecta tu premio, siempre y cuando coincidan con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe coincidir de manera exacta. Recuerda que las jugadas son independientes, por lo que no debes combinar números de diferentes líneas de tu boleto.