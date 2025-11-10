¡El jackpot del Powerball continúa en ascenso! La popular lotería de Estados Unidos alcanzó una asombrosa cifra de $490 millones de dólares (con un valor en efectivo de $227.5 millones) para el sorteo de este lunes 10 de noviembre de 2025. El pozo creció luego de que nadie acertara la combinación del sábado, 8 de noviembre, cuyos números ganadores fueron: 3, 53, 60, 62 y 68, con el Powerball 11 y un multiplicador Power Play de 2x.

El próximo sorteo de Powerball se llevará a cabo a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) y puedes seguir la transmisión en vivo por el sitio web oficial de la lotería. Jugar cuesta solo $2 por boleto, más $1 adicional si deseas agregar la función Power Play para multiplicar tus premios no millonarios. El plazo de compra de boletos varía por estado, por lo que debes asegurarte de adquirirlos antes del cierre, que en Michigan, por ejemplo, es a las 9:45 p.m.

Recuerda que las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, pero con premios que van desde los $4 (por acertar solo el Powerball) hasta $1 millón (por acertar las cinco bolas blancas). Los premios con Power Play se multiplican, siendo el premio por cinco bolas blancas de $2 millones. Además, por un dólar extra, puedes participar en el sorteo Double Play, que ofrece un premio máximo de $10 millones.

Tras la victoria histórica en enero de 2024 de un boleto vendido en Michigan por $842.4 millones, la expectación es máxima. ¡Te invitamos a consultar los resultados del sorteo de esta noche en nuestro sitio web para saber si el premio de $490 millones finalmente tiene un ganador!

Resultados del Powerball, lunes 10 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del lunes 10 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 10 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al lunes 10 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 10 de noviembre de 2025 ascendió a 490 millones de dólares, con un premio en efectivo de $228.9 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Esto se traduce a 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT) para otras zonas de EE. UU.

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde puedo comprarlo?

El precio base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por $1 adicional, puedes añadir la opción Power Play. Puedes comprar tus boletos en puntos de venta autorizados en 45 estados, Puerto Rico, D.C. y las Islas Vírgenes, e incluso online en ciertas jurisdicciones.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son mis probabilidades de ganar el premio mayor?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para el jackpot, necesitas acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, tienes una oportunidad de 1 en 24.87 de ganar cualquier premio.

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador de $1 que aumenta premios no acumulativos hasta por cinco veces. Si el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones, se activa el multiplicador más alto, 10X. ¡Puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones!

¿Necesito ser ciudadano de EE. UU. para jugar o ganar el Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para participar en Powerball. Cualquier persona mayor de edad en la jurisdicción de venta puede jugar. Sin embargo, si ganas, tu premio estará sujeto a las retenciones de impuestos federales y locales aplicables.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta mi premio?

No, el orden de los cinco números blancos no afecta el premio, solo deben coincidir con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe ser exacto. Recuerda que las jugadas son independientes y no puedes combinar números de diferentes líneas.