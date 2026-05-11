El acumulado del Powerball continúa en ascenso tras no registrarse ganadores del premio mayor durante la jornada del pasado miércoles por la noche en Estados Unidos. Para el próximo sorteo de este sábado 9 de mayo de 2026, el jackpot ha alcanzado la suma estimada de 47 millones de dólares. Quienes decidan optar por el pago único en efectivo recibirán un total de 21.1 millones antes de las deducciones de impuestos estatales y federales correspondientes. Esta noticia ha despertado un interés renovado entre los residentes hispanos que buscan probar su suerte en las diversas administraciones de lotería del país. La expectativa crece en todo el territorio nacional mientras los jugadores preparan sus combinaciones favoritas para la gran cita millonaria del fin de semana.

Durante el sorteo previo del 6 de mayo, los números ganadores fueron el 18, 27, 51, 65 y 68, con el Powerball rojo marcado con el 5. En esta ocasión, el multiplicador Power Play fue de 3X, lo que permitió triplicar los premios menores para aquellos que acertaron categorías de menor rango. Sin embargo, las autoridades confirmaron que nadie logró coincidir con las cinco bolas blancas ni con la codiciada bola roja para llevarse el acumulado principal. Tampoco se reportaron boletos premiados con el millón de dólares correspondiente a la categoría de cinco aciertos sin el Powerball en ninguna jurisdicción. Por su parte, la modalidad Double Play arrojó los números 4, 21, 36, 48 y 69, manteniendo la dinámica de premios secundarios activos.

Participar en esta lotería es un proceso sencillo y accesible para residentes y visitantes en 45 estados de la unión, incluyendo zonas como Kentucky e Indiana. Cada boleto tiene un costo básico de dos dólares, permitiendo añadir opciones adicionales como el Power Play por un dólar extra para aumentar las ganancias. En estados seleccionados como Illinois, Carolina del Norte y Georgia, los usuarios tienen la facilidad de adquirir sus participaciones de manera digital hoy. Para jugar, basta con elegir cinco números entre el 1 y el 69, además de una bola roja especial entre el 1 y el 26. Los sorteos oficiales se realizan puntualmente a las 11 p.m. hora del Este cada lunes, miércoles y sábado para todo el público.

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El sorteo de la lotería Powerball genera una enorme expectativa este lunes 11 de mayo de 2026 al poner en juego un atractivo jackpot estimado en 57 millones de dólares en Estados Unidos. Aquellos participantes que resulten afortunados y prefieran recibir su premio en un pago único en efectivo podrán adjudicarse una suma cercana a los 25.7 millones de dólares antes de los impuestos correspondientes. Este nuevo acumulado creció de forma importante debido a que ningún jugador logró acertar la combinación principal del sorteo previo celebrado el pasado fin de semana en el territorio nacional. Para la comunidad hispana que reside en el país, esta jornada representa una excelente oportunidad para buscar un golpe de suerte que transforme su futuro financiero desde la comodidad de su hogar. La transmisión oficial con los números ganadores en directo se emitirá puntualmente a las 11 p.m. hora del Este, captando la atención de millones de espectadores en toda la unión americana hoy.

En la pasada edición del sábado 9 de mayo, las balotas seleccionadas que conformaron la jugada oficial fueron el 15, 41, 46, 47 y 56, junto con el Powerball rojo marcado con el número 22. En esa misma noche, la función del multiplicador Power Play quedó establecida en 2x, lo que permitió duplicar los montos de las categorías secundarias de premios para miles de boletos. A pesar del gran movimiento de ventas registrado, las autoridades confirmaron que ningún boleto coincidió con los seis números necesarios para reclamar la bolsa de 48 millones de dólares. Asimismo, la modalidad Double Play del mismo sorteo arrojó los números de respaldo 6, 27, 58, 61 y 65, teniendo como Powerball especial la balota número 14. Monitorear estos registros históricos permite a los aficionados de la lotería ajustar sus estrategias de selección con miras a la jugada millonaria de esta noche.

Para sumarse a este sorteo, los interesados pueden adquirir sus jugadas por un valor básico de dos dólares en gasolineras, supermercados o farmacias de los 45 estados participantes. El juego consiste en seleccionar manualmente o de manera aleatoria cinco números del 1 al 69, además de una bola roja especial del 1 al 26. Quienes deseen potenciar su inversión tienen la alternativa de pagar un dólar adicional para añadir el Power Play y aumentar considerablemente las ganancias en premios que no sean el jackpot. En varias zonas geográficas como Illinois, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania, existe la comodidad de comprar las participaciones de forma totalmente digital mediante plataformas autorizadas ahora. Aunque las probabilidades matemáticas de vencer al destino son de una en 292.2 millones, el deseo de alcanzar el gran sueño americano moviliza a multitudes en cada sorteo semanal.

En esta nota conocerás los resultados del sorteo del Powerball del miércoles 06 de mayo y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

¿A qué hora empieza el sorteo de Powerball y cómo verlo este lunes 11 de mayo 2026?

El sorteo del Powerball del lunes 11 de mayo de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 11 de mayo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 11 de mayo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 11/05/2026 X-X-X-X-X X X $57.000.000

¿Hubo ganador del bote de $57 millones del Powerball el 11 de mayo?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del lunes 11 de mayo cuyo jackpot es de 57 millones de dólares (con una opción de pago en efectivo de $25.7 millones).

Fecha límite para comprar boletos del Powerball

Estos son los plazos para comprar un boleto para el sorteo de la noche del lunes 11 de mayo de 2026 con premio mayor de 57 millones de dólares:

Estado Cierre de ventas (hora local) Costo por boleto Nueva York 10:00 p.m. (tiendas y en línea) $2.00 Nueva Jersey 9:45 p.m. $2.00 Connecticut 10:00 p.m. $2.00

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

Como es habitual, el sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados, y los resultados oficiales se publican minutos después de la extracción. Para comprobar jugadas, se sugiere verificar primero en el sitio oficial de Powerball y, en paralelo, en medios de referencia en español, especialmente en jornadas de gran tráfico donde las consultas superan la capacidad de los portales. Las probabilidades del premio mayor se mantienen en 1 en 292,2 millones, mientras que Power Play y otros multiplicadores pueden incidir en premios secundarios.

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

Ante la magnitud del bote, se espera una fuerte afluencia de jugadores en las horas previas al cierre de ventas en cada estado, lo que puede causar colas y demoras. La organización recuerda que los boletos cuestan $2 por jugada y deben adquirirse en puntos autorizados de los 45 estados participantes, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. En caso de no registrarse ganador, el bote seguirá acumulándose; de lo contrario, la atención se orientará a la identificación de la ubicación del boleto ganador y a las implicaciones fiscales del cobro.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 40

Missouri — 31​

Minnesota — 22​

Pennsylvania — 20​

Wisconsin — 19​

Kentucky — 18 (ya no empata en 19, queda un escalón por debajo de Wisconsin)​

Florida — 18​ (sube desde los 17 anotados en listados antiguos)​

Louisiana — 17​

California — 15

Arizona — 14

New York — 13​

Kansas — 13​

New Jersey — 12​

District of Columbia (Washington, D.C.) — 11​

New Hampshire — 11​

Delaware — 11​

Nebraska — 10​

Connecticut — 9​

Iowa — 9​

West Virginia — 9​

Rhode Island — 8​

Georgia — 7​

Oregon — 7​

Tennessee — 7

North Carolina — 7​

Massachusetts — 6​

Michigan — 6​

South Carolina — 6​

Idaho — 5​

New Mexico — 5​

Ohio — 5​

Montana — 4​

Oklahoma — 4​

Colorado — 3​

Maryland — 3​

South Dakota — 3​

Texas — 3​ (sube desde los 2 anotados en listados antiguos)​

Illinois — 2​

Virginia — 2​

Washington — 2​

Arkansas — 2

Vermont — 1​

Maine — 0​

Mississippi — 0​

North Dakota — 0​

Wyoming — 0​

FAQ: Preguntas frecuentes del Powerball

¿Cuándo son los sorteos?

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del Este (ET).

¿Cuánto cuesta jugar?

Cada jugada cuesta 2 dólares; el complemento Power Play cuesta 1 dólar adicional por jugada.

¿Cómo se juega?

Se eligen 5 números del 1 al 69 y una Powerball del 1 al 26; también se puede seleccionar “Quick Pick” para que el sistema asigne números al azar.

¿Cuáles son las probabilidades?

La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,201,338; la probabilidad de ganar cualquier premio es de aproximadamente 1 en 24.9.

¿Qué es Power Play?

Es un multiplicador que aumenta los premios que no son el jackpot (por ejemplo, el premio de 1 millón puede duplicarse a 2 millones); el multiplicador se fija por sorteo.

¿Qué es Double Play?

Es un sorteo adicional disponible en algunas jurisdicciones que permite usar los mismos números para optar a premios en una segunda extracción por un costo extra.