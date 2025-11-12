El jackpot de Powerball continúa creciendo, alcanzando la impresionante cifra de $512 millones de dólares para el próximo sorteo de este miércoles 12 de noviembre de 2025, con un valor en efectivo estimado de $239.1 millones. Este premio masivo se incrementó después de que ningún jugador acertara la combinación completa en el sorteo anterior, valorado en $492 millones. El sorteo crucial de hoy podría convertir a un afortunado en el nuevo multimillonario del Powerball.

Los números ganadores del sorteo previo, realizado el lunes 10 de noviembre, fueron: 6, 28, 44, 48, 58, y la Powerball fue 23, con un multiplicador Power Play de 2X. Lamentablemente, ni siquiera se vendieron boletos que acertaran las cinco bolas blancas sin la Powerball. Por ello, la atención se centra en el sorteo de hoy, que se realiza puntualmente a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este).

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana —lunes, miércoles y sábado— y pueden verse en vivo a través del sitio web oficial de la lotería. Para verificar tus boletos y saber si eres el ganador del gran premio de $512 millones, puedes consultar los resultados y los números ganadores oficiales en las páginas web de la Lotería de Ohio o en la propia web de Powerball inmediatamente después del sorteo. ¡No te pierdas el sorteo jackpot de esta noche!

Powerball es una de las loterías más populares en los Estados Unidos. (Foto: Getty Images)

Resultados del Powerball, miércoles 12 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del miércoles 12 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 12 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al miércoles 12 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 10 de noviembre de 2025 ascendió a 490 millones de dólares, con un premio en efectivo de $228.9 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Esto se traduce a 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT) para otras zonas de EE. UU.

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde puedo comprarlo?

El precio base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por $1 adicional, puedes añadir la opción Power Play. Puedes comprar tus boletos en puntos de venta autorizados en 45 estados, Puerto Rico, D.C. y las Islas Vírgenes, e incluso online en ciertas jurisdicciones.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son mis probabilidades de ganar el premio mayor?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para el jackpot, necesitas acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, tienes una oportunidad de 1 en 24.87 de ganar cualquier premio.

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: John Carl D'Annibale / Albany Times Union vía Getty Images) / Albany Times Union/Hearst Newspa

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador de $1 que aumenta premios no acumulativos hasta por cinco veces. Si el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones, se activa el multiplicador más alto, 10X. ¡Puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones!

¿Necesito ser ciudadano de EE. UU. para jugar o ganar el Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para participar en Powerball. Cualquier persona mayor de edad en la jurisdicción de venta puede jugar. Sin embargo, si ganas, tu premio estará sujeto a las retenciones de impuestos federales y locales aplicables.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta mi premio?

No, el orden de los cinco números blancos no afecta el premio, solo deben coincidir con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe ser exacto. Recuerda que las jugadas son independientes y no puedes combinar números de diferentes líneas.