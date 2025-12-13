El sorteo de Powerball de este sábado 13 de diciembre de 2025 alcanzará la impresionante y potencialmente histórica cifra de $1000 millones de dólares, con un valor en efectivo de $461.3 millones. Este masivo jackpot se acumuló después de que nadie lograra acertar la combinación completa en el sorteo anterior del miércoles 10 de diciembre, que ofrecía $936 millones.

Los números ganadores del sorteo del miércoles 10 de diciembre fueron: los números blancos 10, 16, 29, 33, 69 y la Powerball roja fue el 22, con un multiplicador Power Play de 3X. Aunque el gran premio no salió, tres afortunados boletos vendidos en Maryland, Michigan y Nueva Jersey sí acertaron los cinco números blancos, ganando cada uno un premio de $1 millón de dólares.

El próximo sorteo, que podría colocar a un afortunado ganador entre los mayores jackpots de la historia, se celebrará este 13/12/2025 a las 10:59 p.m. ET. Los ojos de todo EEUU estarán puestos en la nueva combinación de números ganadores. Los sorteos de Powerball se realizan cada lunes, miércoles y sábado, y pueden seguirse en vivo a través del sitio web oficial de la lotería.

Las fechas de caducidad de los boletos del Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Resultados del Powerball, sábado 13 de diciembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del sábado 13 de diciembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, el Powerball fue X y el Power Play X .

¿Alguien ganó el Powerball del 13 de diciembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot en el sorteo de la lotería Powerball correspondiente al 13 de diciembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del 13 de diciembre de 2025 se incrementó a 1000 millones de dólares, con un premio en efectivo de $461.3 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Este horario se ajusta a las diferentes zonas horarias de Estados Unidos: 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuánto cuesta un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play, que aumenta tus ganancias secundarias. Los boletos están disponibles en puntos de venta autorizados en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes, con opciones de compra online en jurisdicciones específicas.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar al Powerball, debes elegir cinco números principales del 1 al 69, más un número Powerball rojo del 1 al 26. Para ganar el jackpot debes acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, la probabilidad de ganar cualquier premio secundario es de 1 en 24.87.

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador adicional de $1 que aumenta todos los premios no acumulativos hasta cinco veces. El multiplicador más alto, 10X, se activa únicamente cuando el jackpot de la anualidad es igual o inferior a $150 millones. Esta opción puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones.

¿Debo ser ciudadano de EE. UU. para ganar el Powerball?

No, no es obligatorio ser ciudadano o residente estadounidense para participar o ganar el Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal en la jurisdicción de venta puede jugar. Sin embargo, si ganas un premio, este estará sujeto a todas las retenciones de impuestos federales y locales aplicables a tu situación.

¿Influye el orden de los números sorteados en mi premio?

No, el orden en el que salen los cinco números blancos principales no afecta tu premio, siempre y cuando coincidan con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe coincidir de manera exacta. Recuerda que las jugadas son independientes, por lo que no debes combinar números de diferentes líneas de tu boleto.