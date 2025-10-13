El sorteo de Powerball del sábado 11 de octubre de 2025 no tuvo un ganador del premio mayor, lo que eleva la expectativa para la próxima jornada. La combinación ganadora sorteada fue 13, 16, 18, 20, 27, con la Powerball 10 y un multiplicador Power Play de 2X. A pesar de que el jackpot alcanzó unos estimados $244.3 millones (con un valor en efectivo de $114.2 millones), nadie acertó los seis números. No obstante, la suerte sonrió a cuatro afortunados que sí acertaron las cinco bolas blancas para llevarse $1 millón cada uno, con dos boletos vendidos en Georgia y dos en Illinois.

El próximo sorteo de Powerball se celebrará este lunes 13 de octubre, continuando con el formato de tres sorteos semanales que incluyen también los miércoles y sábados. Cada sorteo se realiza a las 10:59 p.m. ET (hora del Este) en vivo desde Tallahassee, Florida, y se transmite en streaming en Powerball.com. Es crucial recordar que el costo base de cada boleto es de $2, y la hora límite para comprar varía según el estado, aunque suele ser una o dos horas antes del sorteo.

Para jugar, debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número Powerball del 1 al 26. Una característica popular es la opción Power Play, que por $1 adicional, multiplica los premios secundarios (excepto el jackpot y el premio de $2 millones por acertar 5 bolas blancas sin la Powerball) hasta por 10 veces, aunque el multiplicador 10X solo está disponible cuando el premio mayor es inferior a $150 millones. El juego ofrece nueve categorías de premios, pero las probabilidades generales de ganar el jackpot se mantienen en 1 en 292.2 millones.

Además del juego principal, en algunos estados los compradores pueden añadir la opción Double Play por $1 extra, lo que permite usar los mismos números para un segundo sorteo inmediato con premios adicionales de hasta $10,000,000. Los boletos están disponibles en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, pudiéndose adquirir en persona en gasolineras o tiendas de conveniencia. ¡Asegúrate de verificar los números y la hora límite de tu estado para el sorteo del lunes!

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 13 de octubre de 2025 llegó hasta los 258 millones de dólares.

Resultados del Powerball, lunes 13 de octubre

Los números ganadores sorteados la noche del lunes 13 de octubre de 2025 son X, X, X, X, X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 13 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sorteo de la noche del lunes 13 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 11 de octubre de 2025 ascendió a 258 millones de dólares, con un premio en efectivo de $120.8 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo desde Florida. Para otras zonas horarias de EE. UU., los sorteos corresponden a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo básico de un boleto de Powerball es de solo $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados, Puerto Rico, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Se pueden comprar en puntos de venta autorizados o, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número de Powerball roja del 1 al 26. Para ganar el codiciado premio mayor (jackpot), debes acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador opcional que, por $1 adicional, aumenta los premios no acumulativos hasta por cinco veces. Por ejemplo, un premio de $1 millón se duplica a $2 millones al usar esta opción. Es importante saber que el multiplicador más alto (10X) solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es igual o menor a $150 millones.

¿Es necesario ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar a Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta puede participar en la lotería. Sin embargo, si resultas ganador del premio, ten en cuenta que estará sujeto a las retenciones de impuestos correspondientes.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que salen los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es necesario que coincidan con tu jugada. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente. Además, recuerda que cada jugada en tu boleto es independiente y sus números no se pueden combinar con otras para ganar un premio.