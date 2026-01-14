La suerte puede estar de tu lado y podrías convertirte en un nuevo multimillonario en Estados Unidos o Puerto Rico. Este miércoles 14 de enero de 2026, se celebrará un nuevo sorteo del Powerball, la lotería más importante del país y la que mayor dinero reparte a nivel global. Aquí te contaré cuáles son los números ganadores y los resultados oficiales completos de esta edición, que tiene un premio mayor de 156 millones de dólares .

Resultados del Powerball, miércoles 14 de enero de 2026

Números ganadores: por confirmar

Red Ball: por confirmar

Power Play: por confirmar

¿Alguien ganó el Powerball del miércoles 14 de enero de 2026?

Se actualizará una vez se conozcan los resultados oficiales del miércoles 14 de enero de 2026.

¿Cómo jugar al Powerball?

Cada boleto cuesta $2 por jugada. Para participar, selecciona cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número del 1 al 26 (Powerball).Si deseas aumentar tus probabilidades de ganar, puedes activar la opción Power Play por $1 adicional, que multiplica los premios secundarios hasta 10 veces, dependiendo del número sorteado.

Los sorteos del Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 11:00 p.m. ET. Puedes comprar tus boletos en tiendas autorizadas, gasolineras, supermercados o puntos de venta oficiales en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: Angela Weiss / AFP) / ANGELA WEISS

Reclamo de premios del Powerball

Según Powerball.com, los premios deben reclamarse en la jurisdicción donde se compró el boleto.

Premios hasta $600 : pueden reclamarse directamente en los minoristas autorizados.

: pueden reclamarse directamente en los minoristas autorizados. Premios mayores de $600: se gestionan en oficinas regionales o en la sede central de la lotería, dependiendo del estado.

Ten en cuenta que los boletos caducan entre 90 días y un año después del sorteo, según las reglas locales. La fecha límite suele estar impresa en el reverso del ticket. Si no aparece, contacta directamente con la lotería donde lo compraste.

¿Quién puede jugar al Powerball?

No necesitas ser ciudadano o residente estadounidense para participar. Cualquier persona que se encuentre en una jurisdicción donde se venda Powerball puede comprar un boleto, siempre que cumpla con la edad mínima legal exigida por dicho estado. Eso sí, todos los premios están sujetos a impuestos federales y estatales, de acuerdo con la legislación de EE. UU.

Compra de boletos en línea

Algunas jurisdicciones permiten comprar boletos del Powerball en línea, pero esta opción solo está disponible dentro del estado correspondiente. Las reglas prohíben las ventas interestatales o internacionales por Internet o correo.Para mayor seguridad, compra siempre desde los sitios oficiales de las loterías estatales, ya que los boletos adquiridos en plataformas no autorizadas podrían no ser válidos para el reclamo de premios.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

En total, se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.