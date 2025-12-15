El Powerball ha escalado a un impresionante premio mayor estimado de $1,100 millones de dólares para el sorteo de este lunes, 15 de diciembre de 2025, debido a que nadie acertó los seis números en el sorteo anterior. Los números ganadores de la noche del sábado, 13 de diciembre, fueron: 1, 28, 31, 57, 58, con la Powerball roja en el 16, y un multiplicador Power Play de 2X. Este premio millonario tiene un valor en efectivo de $503.4 millones, atrayendo la atención de todo EEUU.

Aunque el jackpot sigue acumulándose, el sorteo del sábado repartió grandes premios secundarios a nivel nacional. Se vendieron boletos de $1 millón que acertaron las cinco bolas blancas en estados como California, Florida, Michigan, New Jersey y Virginia. Además, otros afortunados en North Carolina y Pennsylvania ganaron $2 millones gracias al uso del Power Play.

El próximo sorteo del Powerball se llevará a cabo a las 10:59 p.m. ET de este lunes, 15 de diciembre. Con una cifra que lo posiciona como uno de los premios más grandes en la historia de la lotería estadounidense, la emoción está al máximo.

En esta nota conocerás los resultados del sorteo del Powerball del lunes 15 de diciembre y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

Resultados del Powerball, lunes 15 de diciembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del lunes 15 de diciembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, el Powerball fue X y el Power Play X .

¿Alguien ganó el Powerball del 15 de diciembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot en el sorteo de la lotería Powerball correspondiente al 15 de diciembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del 15 de diciembre de 2025 se incrementó a 1100 millones de dólares, con un premio en efectivo de $503.4 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Este horario se ajusta a las diferentes zonas horarias de Estados Unidos: 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuánto cuesta un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play, que aumenta tus ganancias secundarias. Los boletos están disponibles en puntos de venta autorizados en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes, con opciones de compra online en jurisdicciones específicas.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar al Powerball, debes elegir cinco números principales del 1 al 69, más un número Powerball rojo del 1 al 26. Para ganar el jackpot debes acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, la probabilidad de ganar cualquier premio secundario es de 1 en 24.87.

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador adicional de $1 que aumenta todos los premios no acumulativos hasta cinco veces. El multiplicador más alto, 10X, se activa únicamente cuando el jackpot de la anualidad es igual o inferior a $150 millones. Esta opción puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones.

¿Debo ser ciudadano de EE. UU. para ganar el Powerball?

No, no es obligatorio ser ciudadano o residente estadounidense para participar o ganar el Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal en la jurisdicción de venta puede jugar. Sin embargo, si ganas un premio, este estará sujeto a todas las retenciones de impuestos federales y locales aplicables a tu situación.

¿Influye el orden de los números sorteados en mi premio?

No, el orden en el que salen los cinco números blancos principales no afecta tu premio, siempre y cuando coincidan con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe coincidir de manera exacta. Recuerda que las jugadas son independientes, por lo que no debes combinar números de diferentes líneas de tu boleto.