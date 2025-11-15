El sorteo de Powerball de este miércoles 12 de noviembre de 2025 se realizó con un jackpot estimado de $512 millones de dólares ($239.1 millones en valor en efectivo), pero no encontró un ganador del premio mayor. La combinación ganadora sorteada fue: 29, 39, 43, 51 y 65, con la Powerball 23, y el multiplicador Power Play fue de 2X. A pesar de que el pozo mayor no fue reclamado, la suerte sonrió a dos jugadores: los boletos vendidos en Nueva Jersey y Virginia acertaron los cinco números blancos y se llevaron un premio de $1 millón de dólares cada uno.

Debido a que nadie acertó los seis números, el Powerball continúa creciendo, y el próximo sorteo de este sábado 15 de noviembre alcanzará la impresionante cifra de $546 millones de dólares ($254.7 millones en efectivo). Los sorteos se realizan tres veces por semana: cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) desde el estudio de la Lotería de Florida. En estados como Michigan, los boletos se pueden comprar en tiendas y en línea hasta las 9:45 p.m. la noche del sorteo, con un costo de solo $2 por jugada.

Para aumentar las opciones de premios secundarios, los jugadores pueden agregar la función Power Play por $1 adicional, que puede multiplicar los premios (excepto el jackpot) hasta por 10 veces. Además, en la compra en tienda, se puede optar por el Double Play por otro $1, lo que permite usar los mismos números en un segundo sorteo inmediato con un premio máximo de $10 millones de dólares. Las probabilidades generales de ganar el premio gordo de Powerball se mantienen en 1 en 292.2 millones.

No olvides que la transmisión en vivo del sorteo de Powerball y los resultados oficiales se publican en Powerball.com inmediatamente después de las 10:59 p.m. ET. El próximo sorteo del sábado 15 de noviembre ofrece una de las bolsas más grandes del año, por lo que es la oportunidad perfecta para revisar si tienes en tus manos el boleto millonario.

El sorteo del Powerball de este sábado 15 de noviembre reparte un premio acumulado de 546 millones de dólares en Estados Unidos. (Foto: AFP)

Resultados del Powerball, sábado 15 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del sábado 15 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 15 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al sábado 15 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 15 de noviembre de 2025 ascendió a 546 millones de dólares, con un premio en efectivo de $255.0 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Esto se traduce a 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT) para otras zonas de EE. UU.

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde puedo comprarlo?

El precio base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por $1 adicional, puedes añadir la opción Power Play. Puedes comprar tus boletos en puntos de venta autorizados en 45 estados, Puerto Rico, D.C. y las Islas Vírgenes, e incluso online en ciertas jurisdicciones.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son mis probabilidades de ganar el premio mayor?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para el jackpot, necesitas acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, tienes una oportunidad de 1 en 24.87 de ganar cualquier premio.

Revisa esta nota para que sepas cuáles son los premios del Powerball que fueron ganados en Ohio tras el sorteo del 15 de noviembre. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador de $1 que aumenta premios no acumulativos hasta por cinco veces. Si el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones, se activa el multiplicador más alto, 10X. ¡Puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones!

¿Necesito ser ciudadano de EE. UU. para jugar o ganar el Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para participar en Powerball. Cualquier persona mayor de edad en la jurisdicción de venta puede jugar. Sin embargo, si ganas, tu premio estará sujeto a las retenciones de impuestos federales y locales aplicables.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta mi premio?

No, el orden de los cinco números blancos no afecta el premio, solo deben coincidir con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe ser exacto. Recuerda que las jugadas son independientes y no puedes combinar números de diferentes líneas.