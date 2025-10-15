El sorteo de la lotería Powerball del lunes 13 de octubre de 2025 se realizó con un retraso de más de una hora debido a un problema técnico, pero los números ganadores finalmente fueron confirmados después de la medianoche. El jackpot estimado para esa noche era de $258 millones (con una opción en efectivo de $120.8 millones). Los números ganadores sorteados fueron: 13, 14, 32, 52, 64 y el Powerball fue el 12, con un multiplicador Power Play de 2X.

A pesar del gran premio en juego, no hubo afortunados ganadores que acertaran la combinación completa del jackpot, ni tampoco se registraron boletos con el Match 5 ($1 millón). Por lo tanto, el premio mayor de Powerball sigue creciendo. El próximo sorteo de la lotería se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre de 2025 a las 10:59 p.m. ET.

El premio estimado para el próximo sorteo se disparó a $273 millones, con una opción de pago en efectivo de $127.8 millones. Para participar, el costo de un boleto es de $2 por jugada, y se puede aumentar la ganancia potencial con la opción Power Play por $1 adicional. Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados, siempre a las 10:59 p.m. ET.

Para jugar, selecciona cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69 y un número para la Powerball roja del 1 al 26. Puedes elegir tus números o usar la opción “Quick Pick”. La lotería se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Recuerda que la hora límite para comprar boletos varía según el estado, finalizando generalmente una o dos horas antes del sorteo.

Resultados del Powerball, miércoles 15 de octubre

¿Alguien ganó el Powerball del 15 de octubre de 2025?

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 15 de octubre de 2025 ascendió a 273 millones de dólares, con un premio en efectivo de $127.8 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo desde Florida. Para otras zonas horarias de EE. UU., los sorteos corresponden a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo básico de un boleto de Powerball es de solo $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados, Puerto Rico, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Se pueden comprar en puntos de venta autorizados o, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número de Powerball roja del 1 al 26. Para ganar el codiciado premio mayor (jackpot), debes acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador opcional que, por $1 adicional, aumenta los premios no acumulativos hasta por cinco veces. Por ejemplo, un premio de $1 millón se duplica a $2 millones al usar esta opción. Es importante saber que el multiplicador más alto (10X) solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es igual o menor a $150 millones.

¿Es necesario ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar a Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta puede participar en la lotería. Sin embargo, si resultas ganador del premio, ten en cuenta que estará sujeto a las retenciones de impuestos correspondientes.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que salen los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es necesario que coincidan con tu jugada. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente. Además, recuerda que cada jugada en tu boleto es independiente y sus números no se pueden combinar con otras para ganar un premio.