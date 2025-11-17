El jackpot de la lotería Powerball ha escalado hasta la impresionante cifra de $570 millones de dólares (con una opción en efectivo de $264.4 millones) para el sorteo de este lunes 17 de noviembre de 2025. Este pozo creció tras no registrarse ganadores del premio mayor en el sorteo del sábado 15 de noviembre, cuyos números ganadores fueron: 6, 7, 12, 47, 53 y la Powerball 21, con un multiplicador Power Play de 4X. Aunque no hubo jackpot, la suerte sí sonrió a varios jugadores, incluido un ganador de $2 millones en Puerto Rico.

El sorteo de los $570 millones se llevará a cabo esta noche a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) desde el estudio de la Lotería de Florida. Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana —lunes, miércoles y sábado— y son transmitidos EN VIVO en el sitio web oficial de la lotería. Jugar es simple: el boleto cuesta $2, y por un dólar adicional puedes activar la función Power Play para multiplicar los premios menores hasta 10 veces, excluyendo el jackpot.

Si deseas participar por este gigantesco premio, recuerda que las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones. Además, tienes la opción de agregar el juego Double Play por $1 adicional para participar en un segundo sorteo inmediato con tus mismos números y ganar premios de hasta $10 millones. Es crucial comprar tu boleto antes del cierre de las ventas, que en Michigan es a las 9:45 p.m.

Una vez finalizado el sorteo de hoy, te mantendremos EN VIVO con la confirmación de si alguien ganó el Powerball y la lista oficial de los números ganadores para el jackpot de $570 millones. ¡No olvides revisar tu boleto!

Resultados del Powerball, lunes 17 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del lunes 17 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 17 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al lunes 17 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 17 de noviembre de 2025 ascendió a 570 millones de dólares, con un premio en efectivo de $266.9 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Esto se traduce a 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT) para otras zonas de EE. UU.

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde puedo comprarlo?

El precio base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por $1 adicional, puedes añadir la opción Power Play. Puedes comprar tus boletos en puntos de venta autorizados en 45 estados, Puerto Rico, D.C. y las Islas Vírgenes, e incluso online en ciertas jurisdicciones.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son mis probabilidades de ganar el premio mayor?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para el jackpot, necesitas acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, tienes una oportunidad de 1 en 24.87 de ganar cualquier premio.

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador de $1 que aumenta premios no acumulativos hasta por cinco veces. Si el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones, se activa el multiplicador más alto, 10X. ¡Puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones!

¿Necesito ser ciudadano de EE. UU. para jugar o ganar el Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para participar en Powerball. Cualquier persona mayor de edad en la jurisdicción de venta puede jugar. Sin embargo, si ganas, tu premio estará sujeto a las retenciones de impuestos federales y locales aplicables.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta mi premio?

No, el orden de los cinco números blancos no afecta el premio, solo deben coincidir con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe ser exacto. Recuerda que las jugadas son independientes y no puedes combinar números de diferentes líneas.