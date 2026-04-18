La suerte vuelve a tocar a tu puerta este sábado 18 de abril de 2026 con un jackpot del Powerball que ha escalado hasta los 75 millones de dólares. Tras un sorteo anterior sin ganadores del premio mayor, la bolsa acumulada ofrece una oportunidad de oro para cambiar tu vida por completo desde cualquier estado. Si estás buscando los números ganadores y los resultados en vivo, te recomendamos estar atento a la señal oficial durante la noche de este esperado sábado. No importa si resides en Florida, Texas o California, la expectativa crece mientras el premio en efectivo sigue tentando a miles de jugadores hispanos hoy. Es el momento perfecto para revisar tus cábalas y asegurar ese boleto de dos dólares que podría convertirte en el próximo gran millonario del país.

El camino hacia este premio de 75 millones se despejó luego de que nadie acertara la combinación del pasado miércoles 15 de abril en todo Estados Unidos. Los números de esa noche fueron 13, 21, 27, 43 y 45, con el Powerball 26, dejando a miles de participantes con las ganas de celebrar el jackpot. Aunque un afortunado jugador en Colorado logró llevarse un millón de dólares, el gran premio mayor quedó vacante, elevando la bolsa para este fin de semana. Este incremento constante en el acumulado nos recuerda que la fortuna es caprichosa y que cualquier sábado podrías ser tú quien reclame la gloria máxima. Mantente informado con nosotros para conocer los resultados oficiales apenas salgan del bombo y no pierdas de vista tu ticket ganador en ningún momento.

Una de las dudas más comunes en nuestra comunidad es si se necesita ser ciudadano estadounidense para cobrar el premio, y la respuesta es un rotundo no. Cualquier persona mayor de 18 años, sin importar su nacionalidad, puede comprar un boleto legalmente en los 45 estados participantes y en Puerto Rico también. Solo necesitas acercarte a tu gasolinera o tienda de conveniencia local y pedir tu jugada por apenas dos dólares para entrar oficialmente en la contienda. Esta facilidad es la que ha permitido que el Powerball se convierta en el juego favorito de los latinos que sueñan con asegurar el futuro familiar. No dejes pasar este sábado 18 de abril sin probar tu suerte, pues la historia demuestra que los premios grandes suelen caer cuando menos lo esperas.

Para jugar como un profesional, elige tus cinco números del 1 al 69 y el Powerball rojo del 1 al 26, o usa el “Quick Pick”. No olvides que por un dólar extra puedes activar el “Power Play”, una opción que multiplica tus premios secundarios hasta por diez veces el valor original. Los sorteos se realizan puntualmente cada lunes, miércoles y sábados, dándote tres oportunidades semanales de alcanzar finalmente la libertad financiera que tanto has buscado siempre. Si el jackpot de 75 millones no encuentra dueño este sábado, la cifra seguirá subiendo hacia niveles astronómicos que ya han superado récords mundiales en años pasados. La estrategia ganadora es simple: juega con responsabilidad, protege tu recibo y prepárate para celebrar en grande los resultados oficiales de este 18 de abril.

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

¿A qué hora empieza el sorteo de Powerball y cómo verlo este sábado 18 de abril 2026?

El sorteo del Powerball del sábado 18 de abril de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 18 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 18 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 18/04/2026 X-X-X-X-X X X $75.000.000

¿Hubo ganador del bote de $75 millones del Powerball el 18 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del sábado 18 de abril de 2026 con un jackpot de 75 millones de dólares (con una opción de pago en efectivo de $34.1 millones).

Fecha límite para comprar boletos del Powerball

Estos son los plazos para comprar un boleto para el sorteo de la noche del sábado 18 de abril de 2026 con premio mayor de 75 millones de dólares:

Estado Cierre de ventas (hora local) Costo por boleto Nueva York 10:00 p.m. (tiendas y en línea) $2.00 Nueva Jersey 9:45 p.m. $2.00 Connecticut 10:00 p.m. $2.00

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

Como es habitual, el sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados, y los resultados oficiales se publican minutos después de la extracción. Para comprobar jugadas, se sugiere verificar primero en el sitio oficial de Powerball y, en paralelo, en medios de referencia en español, especialmente en jornadas de gran tráfico donde las consultas superan la capacidad de los portales. Las probabilidades del premio mayor se mantienen en 1 en 292,2 millones, mientras que Power Play y otros multiplicadores pueden incidir en premios secundarios.

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

Ante la magnitud del bote, se espera una fuerte afluencia de jugadores en las horas previas al cierre de ventas en cada estado, lo que puede causar colas y demoras. La organización recuerda que los boletos cuestan $2 por jugada y deben adquirirse en puntos autorizados de los 45 estados participantes, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. En caso de no registrarse ganador, el bote seguirá acumulándose; de lo contrario, la atención se orientará a la identificación de la ubicación del boleto ganador y a las implicaciones fiscales del cobro.

Revisa esta nota para que descubras quién ganó el Powerball hoy, sábado 18 de abril, en EE.UU. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39​

Missouri — 31​

Minnesota — 22​

Pennsylvania — 20​

Wisconsin — 19​

Kentucky — 18 (ya no empata en 19, queda un escalón por debajo de Wisconsin)​

Florida — 17​

Louisiana — 17​

California — 15 (sube desde los 14 anotados en listados antiguos)​

Arizona — 14

New York — 13​

Kansas — 12​

New Jersey — 12​

District of Columbia (Washington, D.C.) — 11​

New Hampshire — 11​

Delaware — 11​

Nebraska — 10​

Connecticut — 9​

Iowa — 9​

West Virginia — 9​

Rhode Island — 8​

Georgia — 7​

Oregon — 7​

Tennessee — 7

North Carolina — 7​

Massachusetts — 6​

Michigan — 6​

South Carolina — 6​

Idaho — 5​

New Mexico — 5​

Ohio — 5​

Montana — 4​

Oklahoma — 4​

Colorado — 3​

Maryland — 3​

South Dakota — 3​

Illinois — 2​

Texas — 2​

Virginia — 2​

Washington — 2​

Arkansas — 2

Vermont — 1​

Maine — 0​

Mississippi — 0​

North Dakota — 0​

Wyoming — 0​

FAQ: Preguntas frecuentes del Powerball

¿Cuándo son los sorteos?

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del Este (ET).

¿Cuánto cuesta jugar?

Cada jugada cuesta 2 dólares; el complemento Power Play cuesta 1 dólar adicional por jugada.

¿Cómo se juega?

Se eligen 5 números del 1 al 69 y una Powerball del 1 al 26; también se puede seleccionar “Quick Pick” para que el sistema asigne números al azar.

¿Cuáles son las probabilidades?

La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,201,338; la probabilidad de ganar cualquier premio es de aproximadamente 1 en 24.9.

¿Qué es Power Play?

Es un multiplicador que aumenta los premios que no son el jackpot (por ejemplo, el premio de 1 millón puede duplicarse a 2 millones); el multiplicador se fija por sorteo.

¿Qué es Double Play?

Es un sorteo adicional disponible en algunas jurisdicciones que permite usar los mismos números para optar a premios en una segunda extracción por un costo extra.