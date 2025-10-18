El sorteo de Powerball del miércoles 15 de octubre de 2025 atrajo gran atención con un jackpot estimado de $273 millones, valorado en $127.8 millones en su opción de pago en efectivo (cash option). Los números ganadores de la noche fueron: 10, 13, 28, 34, 47, con la Powerball roja siendo el 15, y el multiplicador Power Play en 3X. Hasta la mañana del jueves, los funcionarios de la lotería no han confirmado que alguien haya acertado la combinación completa, lo que significa que el premio mayor probablemente seguirá creciendo para el próximo sorteo.

El sorteo entre semana se llevó a cabo a las 10:59 p.m. ET, con millones de jugadores en los 45 estados participantes, el Distrito de Columbia y otros territorios revisando sus boletos. Los jugadores buscan igualar los seis números para ganar el premio gordo, o acertar combinaciones menores que otorgan desde $4 (por solo la Powerball) hasta $1 millón (por las cinco bolas blancas), lo que puede aumentar con la opción Power Play de $1. Si nadie gana el gran premio esta vez, el acumulado aumentará significativamente, acercándose a las cifras históricas que han superado los mil millones.

El proceso para jugar a Powerball es simple: debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número de Powerball roja del 1 al 26. Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, las opciones de ganar cualquier premio son mucho más favorables (1 en 24.87). En caso de ganar el premio mayor, puedes elegir entre el pago total en efectivo, que es la opción más popular, o la anualidad pagada en 30 años con incrementos anuales del 5%.

El próximo sorteo de Powerball se celebrará este sábado 18 de octubre a las 10:59 p.m. ET, y se espera que el premio crezca más allá de los $280 millones. Puedes seguir los sorteos en vivo a través del sitio web oficial de la lotería o en estaciones de televisión locales. Si resultas ser el afortunado, recuerda que, aunque la ley permite el anonimato en algunos estados como Nueva Jersey, en la mayoría tu nombre y ciudad serán de dominio público.

Resultados del Powerball, sábado 18 de octubre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del sábado 18 de octubre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 18 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sorteo de la noche del sábado 18 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 18 de octubre de 2025 ascendió a 295 millones de dólares, con un premio en efectivo de $138.1 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo desde Florida. Para otras zonas horarias de EE. UU., los sorteos corresponden a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo básico de un boleto de Powerball es de solo $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados, Puerto Rico, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Se pueden comprar en puntos de venta autorizados o, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número de Powerball roja del 1 al 26. Para ganar el codiciado premio mayor (jackpot), debes acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador opcional que, por $1 adicional, aumenta los premios no acumulativos hasta por cinco veces. Por ejemplo, un premio de $1 millón se duplica a $2 millones al usar esta opción. Es importante saber que el multiplicador más alto (10X) solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es igual o menor a $150 millones.

¿Es necesario ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar a Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta puede participar en la lotería. Sin embargo, si resultas ganador del premio, ten en cuenta que estará sujeto a las retenciones de impuestos correspondientes.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que salen los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es necesario que coincidan con tu jugada. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente. Además, recuerda que cada jugada en tu boleto es independiente y sus números no se pueden combinar con otras para ganar un premio.