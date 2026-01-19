Al ser uno de los juegos de lotería más populares de Estados Unidos, muchas personas de dicho país participan en el Powerball. A pesar de que ganar el jackpot es complicado, hay quienes no pierden la fe de convertirse en millonarios. Dicho ello, este lunes 19 de enero se realizará un nuevo sorteo. Luego que eso suceda, podrás conocer aquí los números ganadores y averiguar si alguien se quedó con el premio mayor estimado de $193 millones.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Como llegaste a este punto de la nota, te comento que, en total, se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Las fechas de caducidad de los boletos del Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: Saul Loeb / AFP) / SAUL LOEB

Resultados del Powerball, lunes 19 de enero

En este punto de la nota conocerás los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 19 de enero de 2026. Las bolas blancas fueron X-X-X-X-X, el Powerball fue X y el Power Play X.

¿Alguien ganó el Powerball del lunes 19 de enero de 2026?

Aún no anuncian si alguien se quedó con el premio mayor del Powerball tras el sorteo del lunes 19 de enero de 2026.

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.