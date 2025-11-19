La “fiebre de la lotería” se dispara en Estados Unidos, ya que el jackpot de Powerball ha escalado hasta la impresionante cifra de $593 millones de dólares para el próximo sorteo de este miércoles 19 de noviembre. Este crecimiento se debe a 28 sorteos consecutivos sin un ganador, después de que nadie acertara la combinación del lunes 17 de noviembre, cuyos números ganadores fueron 7-33-50-57-66 y el Powerball 23. De haber un afortunado ganador este miércoles, podrá optar por un pago en efectivo único de $277.6 millones.

El jackpot actual no para de crecer desde que se restableció a $20 millones el pasado 8 de septiembre, tras el histórico premio de $1.787 mil millones repartido entre dos boletos en Texas y Misuri. Aunque el jackpot del lunes volvió a rodar, sí hubo un gran ganador en Virginia Occidental que acertó cinco números llevándose $1 millón. De igual forma, en el sorteo del sábado 15 de noviembre, hubo cuatro boletos que se llevaron premios millonarios de $1 y $2 millones.

Jugar el Powerball cuesta solo $2 por boleto, y tienes la oportunidad de ser multimillonario a pesar de las probabilidades de 1 en 292.2 millones de acertar los seis números. Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: cada lunes, miércoles y sábado a las 11 p.m. ET, incluyendo días festivos. Recuerda que, en caso de ganar, el plazo para reclamar el premio en efectivo varía según el estado.

El próximo sorteo que pondrá a prueba la suerte de millones de personas será este miércoles 19 de noviembre. Con el pozo a punto de superar los $600 millones, la emoción crece a medida que se acerca la hora del sorteo.

Descubre aquí los resultados del sorteo de la lotería Powerball para el miércoles 19 de noviembre de 2025. (Foto: Mark Ralston / AFP) / MARK RALSTON

Resultados del Powerball, miércoles 19 de noviembre

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 19 de noviembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, el Powerball fue X y el Power Play X.

¿Alguien ganó el Powerball del 19 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al miércoles 19 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 19 de noviembre de 2025 ascendió a 593 millones de dólares, con un premio en efectivo de $277.6 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Esto se traduce a 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT) para otras zonas de EE. UU.

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde puedo comprarlo?

El precio base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por $1 adicional, puedes añadir la opción Power Play. Puedes comprar tus boletos en puntos de venta autorizados en 45 estados, Puerto Rico, D.C. y las Islas Vírgenes, e incluso online en ciertas jurisdicciones.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son mis probabilidades de ganar el premio mayor?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para el jackpot, necesitas acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, tienes una oportunidad de 1 en 24.87 de ganar cualquier premio.

Conoce aquí cuáles son los resultados de la lotería Powerball para el sorteo correspondiente al 19 de noviembre de 2025. (Foto: Albany Times Union / Hearst Newspapers / Getty Images) / Albany Times Union/Hearst Newspa

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador de $1 que aumenta premios no acumulativos hasta por cinco veces. Si el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones, se activa el multiplicador más alto, 10X. ¡Puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones!

¿Necesito ser ciudadano de EE. UU. para jugar o ganar el Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para participar en Powerball. Cualquier persona mayor de edad en la jurisdicción de venta puede jugar. Sin embargo, si ganas, tu premio estará sujeto a las retenciones de impuestos federales y locales aplicables.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta mi premio?

No, el orden de los cinco números blancos no afecta el premio, solo deben coincidir con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe ser exacto. Recuerda que las jugadas son independientes y no puedes combinar números de diferentes líneas.