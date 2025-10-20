El premio mayor de la lotería Powerball continúa creciendo, impulsado por un nuevo sorteo sin ganadores del premio gordo, y ahora se estima en $304 millones para el próximo lunes 20 de octubre. Aunque nadie acertó la combinación completa en el sorteo del sábado 18 de octubre, valorado en $290 millones, la emoción se mantiene alta entre los jugadores. El valor en efectivo de este nuevo jackpot asciende a $144.6 millones, atrayendo la atención de apostadores en 45 estados de EE. UU.

Los números ganadores del sorteo de Powerball del sábado 18 de octubre fueron 3, 11, 27, 40, 58, con el número Powerball 10, y el multiplicador Power Play en 3X. Varios jugadores sí se llevaron premios importantes en las categorías secundarias; por ejemplo, se vendieron boletos que acertaron las cinco bolas blancas para ganar $1 millón en Montana y Wisconsin. Además, un afortunado jugador en Pensilvania duplicó su ganancia a $2 millones al haber incluido la opción Power Play en su boleto.

El próximo sorteo de Powerball se llevará a cabo el lunes 20 de octubre de 2025 a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Los sorteos se realizan regularmente tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados, y pueden seguirse en vivo a través del sitio web oficial de Powerball. Las probabilidades de acertar el jackpot siguen siendo de 1 en 292.2 millones, aunque las probabilidades generales de ganar cualquier premio en la lotería son mucho más favorables, 1 en 24.87.

Miles de jugadores obtuvieron premios menores en las diferentes categorías; solo en Ohio, por ejemplo, más de 17 mil jugadores se repartieron diversas recompensas, incluyendo un ganador del premio de $50,000. El hecho de que el premio mayor haya superado la barrera de los 300 millones de dólares incrementará la venta de boletos. Los jugadores ya están adquiriendo sus jugadas para el sorteo del lunes, con la esperanza de llevarse el codiciado premio en efectivo.

Revisa esta nota para que conozcas cuál es el gran premio estimado del Powerball para el sorteo de este lunes 20 de octubre. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

Resultados del Powerball, lunes 20 de octubre

Los números ganadores sorteados la noche del lunes 20 de octubre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 20 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo de Powerball para el lunes 20 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 20 de octubre de 2025 ascendió a 304 millones de dólares, con un premio en efectivo de $144.6 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo desde Florida. Para otras zonas horarias de EE. UU., los sorteos corresponden a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo básico de un boleto de Powerball es de solo $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados, Puerto Rico, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Se pueden comprar en puntos de venta autorizados o, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número de Powerball roja del 1 al 26. Para ganar el codiciado premio mayor (jackpot), debes acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

Revisa en esta nota para que sepas el resultado del sorteo del Powerball para el lunes 20 de octubre de 2025. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador opcional que, por $1 adicional, aumenta los premios no acumulativos hasta por cinco veces. Por ejemplo, un premio de $1 millón se duplica a $2 millones al usar esta opción. Es importante saber que el multiplicador más alto (10X) solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es igual o menor a $150 millones.

¿Es necesario ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar a Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta puede participar en la lotería. Sin embargo, si resultas ganador del premio, ten en cuenta que estará sujeto a las retenciones de impuestos correspondientes.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que salen los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es necesario que coincidan con tu jugada. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente. Además, recuerda que cada jugada en tu boleto es independiente y sus números no se pueden combinar con otras para ganar un premio.