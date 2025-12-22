¡La locura del Powerball alcanza niveles históricos en Estados Unidos! El premio mayor ha subido a un estimado impresionante de $1,600 millones de dólares para el sorteo de este lunes 22 de diciembre de 2025. Tras quedar vacante el jackpot de $1,430 millones el pasado sábado, la bolsa acumulada sigue creciendo, ofreciendo una opción en efectivo de $735.3 millones. Es el momento ideal para que la comunidad hispana en el país pruebe su suerte y busque cerrar el año con una fortuna que cambiaría su vida para siempre.

Aunque nadie se llevó el premio gordo el sábado 20 de diciembre, la suerte tocó a varios jugadores en diferentes estados. Los números ganadores de esa noche fueron 4, 5, 28, 52, 69, con el Powerball 20 y un multiplicador Power Play de 3x. Se reportaron nuevos millonarios en California, Florida, Michigan y otros estados, quienes acertaron las cinco bolas blancas llevándose $1 millón de dólares cada uno. Esto demuestra que, incluso sin el jackpot principal, los premios secundarios están repartiendo alegría en toda la nación.

El próximo gran sorteo se llevará a cabo hoy lunes 22 de diciembre a las 10:59 p.m. ET. Puedes seguir la transmisión totalmente EN VIVO a través del sitio web oficial de Powerball o en las estaciones de televisión locales autorizadas en tu área. Recuerda que las citas con la suerte son cada lunes, miércoles y sábado, por lo que la emoción no se detiene. Asegúrate de adquirir tu boleto con tiempo suficiente antes del cierre de ventas en tu estado para asegurar tu participación en este sorteo billonario.

Para consultar los resultados de forma segura, te recomendamos visitar la página oficial de Powerball o los portales de loterías estatales, como la de Ohio o Florida. Allí podrás verificar tus números y confirmar si eres el ganador de alguno de los niveles de premios disponibles esta noche. No olvides revisar bien tu ticket, ya que un pequeño acierto podría darte una gran sorpresa navideña. ¡Mucha suerte a todos los jugadores que sueñan con el premio mayor de $1.6 billones este lunes!

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

Resultados del Powerball, lunes 22 de diciembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del lunes 15 de diciembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, el Powerball fue X y el Power Play X .

¿Alguien ganó el Powerball del 22 de diciembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot en el sorteo de la lotería Powerball correspondiente al 22 de diciembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del 22 de diciembre de 2025 se incrementó a 1600 millones de dólares, con un premio en efectivo de $735.3 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Este horario se ajusta a las diferentes zonas horarias de Estados Unidos: 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuánto cuesta un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play, que aumenta tus ganancias secundarias. Los boletos están disponibles en puntos de venta autorizados en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes, con opciones de compra online en jurisdicciones específicas.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar al Powerball, debes elegir cinco números principales del 1 al 69, más un número Powerball rojo del 1 al 26. Para ganar el jackpot debes acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, la probabilidad de ganar cualquier premio secundario es de 1 en 24.87.

Las fechas de caducidad de los boletos del Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador adicional de $1 que aumenta todos los premios no acumulativos hasta cinco veces. El multiplicador más alto, 10X, se activa únicamente cuando el jackpot de la anualidad es igual o inferior a $150 millones. Esta opción puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones.

¿Debo ser ciudadano de EE. UU. para ganar el Powerball?

No, no es obligatorio ser ciudadano o residente estadounidense para participar o ganar el Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal en la jurisdicción de venta puede jugar. Sin embargo, si ganas un premio, este estará sujeto a todas las retenciones de impuestos federales y locales aplicables a tu situación.

¿Influye el orden de los números sorteados en mi premio?

No, el orden en el que salen los cinco números blancos principales no afecta tu premio, siempre y cuando coincidan con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe coincidir de manera exacta. Recuerda que las jugadas son independientes, por lo que no debes combinar números de diferentes líneas de tu boleto.

Todos los pasos que debes seguir para jugar al Powerball

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

Ante la magnitud del bote, se espera una fuerte afluencia de jugadores en las horas previas al cierre de ventas en cada estado, lo que puede causar colas y demoras. La organización recuerda que los boletos cuestan $2 por jugada y deben adquirirse en puntos autorizados de los 45 estados participantes, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. En caso de no registrarse ganador, el bote seguirá acumulándose; de lo contrario, la atención se orientará a la identificación de la ubicación del boleto ganador y a las implicaciones fiscales del cobro.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.