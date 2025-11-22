La fiebre de la lotería sigue en aumento en Estados Unidos, ya que el jackpot de Powerball ha escalado hasta la impresionante cifra de $629 millones de dólares para el próximo sorteo de este sábado 22 de noviembre. Este pozo se dispara luego de que nadie acertara la combinación ganadora del sorteo del miércoles 19 de noviembre, cuyos números fueron 10-31-49-51-68 y la Powerball 19 (Power Play 2x). El gran premio en efectivo para el sorteo del sábado se sitúa en $294.5 millones, continuando una racha que se reinició en septiembre tras el histórico premio de $1.787 mil millones.

A pesar de que el premio mayor sigue acumulándose (29 roll-overs), la noche del miércoles 19 de noviembre dejó un gran ganador de $1 millón de dólares con un boleto adquirido en Nueva Jersey al acertar las 5 bolas blancas. Previamente, en el sorteo del lunes 17 de noviembre (números ganadores 7-33-50-57-66, Powerball 23, Power Play 5x), un afortunado jugador de West Virginia también se llevó un premio de $1 millón de dólares al acertar las 5 bolas.

Los sorteos de la lotería Powerball se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados a las 11 p.m. ET, incluyendo días festivos. Los boletos tienen un costo de solo $2 y, aunque las probabilidades de ganar el gran jackpot son de 1 en 292.2 millones, las historias de éxito demuestran que “puede suceder”. Los premios varían desde los $2 hasta el acumulado multimillonario. La expectativa es máxima para el sorteo de este sábado.

Powerball es la opción más atractiva ante los jugadores de lotería, pues suele acumular premios insuperables (Fotos: AFP / Freepik)

Resultados del Powerball, sábado 22 de noviembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del sábado 22 de noviembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, Powerball fue X y el Power Play X.

¿Alguien ganó el Powerball del 22 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al sábado 22 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 22 de noviembre de 2025 ascendió a 629 millones de dólares, con un premio en efectivo de $294.5 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Esto se traduce a 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT) para otras zonas de EE. UU.

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde puedo comprarlo?

El precio base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por $1 adicional, puedes añadir la opción Power Play. Puedes comprar tus boletos en puntos de venta autorizados en 45 estados, Puerto Rico, D.C. y las Islas Vírgenes, e incluso online en ciertas jurisdicciones.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son mis probabilidades de ganar el premio mayor?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para el jackpot, necesitas acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, tienes una oportunidad de 1 en 24.87 de ganar cualquier premio.

El Powerball es una lotería que puede cambiarle la vida a cualquier persona que acierte todos los números de su sorteo (Foto: AFP)

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador de $1 que aumenta premios no acumulativos hasta por cinco veces. Si el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones, se activa el multiplicador más alto, 10X. ¡Puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones!

¿Necesito ser ciudadano de EE. UU. para jugar o ganar el Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para participar en Powerball. Cualquier persona mayor de edad en la jurisdicción de venta puede jugar. Sin embargo, si ganas, tu premio estará sujeto a las retenciones de impuestos federales y locales aplicables.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta mi premio?

No, el orden de los cinco números blancos no afecta el premio, solo deben coincidir con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe ser exacto. Recuerda que las jugadas son independientes y no puedes combinar números de diferentes líneas.