El premio mayor de la lotería Powerball ha escalado hasta una cifra estimada de $320 millones, con una opción de pago en efectivo de $152.2 millones, para el sorteo de este miércoles 22 de octubre de 2025. El monto aumentó tras un rollover en el sorteo del lunes 20 de octubre, cuyos números ganadores fueron 32, 38, 66, 67, 69, con el Powerball 19 y el multiplicador Power Play 2X. A pesar de no haber un ganador del premio gordo, la emoción sigue alta, recordando el reciente jackpot histórico de $1.787 mil millones ganado en Texas y Misuri en septiembre.

El último sorteo sin ganadores produjo varios premios millonarios de segundo nivel, manteniendo la expectativa entre los jugadores. Tres boletos comprados en Nueva York acertaron las cinco bolas blancas para llevarse $1 millón cada uno, demostrando que hay muchas formas de ganar. Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados, siempre a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este), y pueden seguirse en vivo a través del sitio web oficial de la lotería.

Para jugar al Powerball, debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número Powerball del 1 al 26. El boleto tiene un costo de $2. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, una cifra que, aunque baja, no detiene la fiebre de la lotería. Si te encuentras en un estado con venta física, ten en cuenta las horas límite: en Nueva York, las ventas cierran a las 10 p.m. la noche del sorteo.

El bote actual ha acumulado 18 rollovers desde que se reinició en septiembre. Con un Mega Millions también en alza ($650 millones), la semana se presenta como una de las más atractivas para los jugadores. Los afortunados ganadores del premio gordo tienen la opción de elegir entre la anualidad o el pago único en efectivo, aunque el dinero está sujeto a impuestos federales y estatales.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Resultados del Powerball, miércoles 22 de octubre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del lunes 20 de octubre de 2025 son 32-38-66-67-69 con un Powerball de 19 un multiplicador Power Play de 2X.

¿Alguien ganó el Powerball del 22 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball de la noche del miércoles 22 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 22 de octubre de 2025 se incrementó a 320 millones de dólares, con una opción de premio en efectivo de $152.2 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo desde Florida. Para otras zonas horarias de EE. UU., los sorteos corresponden a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo básico de un boleto de Powerball es de solo $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados, Puerto Rico, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Se pueden comprar en puntos de venta autorizados o, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número de Powerball roja del 1 al 26. Para ganar el codiciado premio mayor (jackpot), debes acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

Revisa esta nota para que sepas el caso de la persona que adquirió un boleto del Powerball y ganó una fuerte suma de dinero. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador opcional que, por $1 adicional, aumenta los premios no acumulativos hasta por cinco veces. Por ejemplo, un premio de $1 millón se duplica a $2 millones al usar esta opción. Es importante saber que el multiplicador más alto (10X) solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es igual o menor a $150 millones.

¿Es necesario ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar a Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta puede participar en la lotería. Sin embargo, si resultas ganador del premio, ten en cuenta que estará sujeto a las retenciones de impuestos correspondientes.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que salen los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es necesario que coincidan con tu jugada. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente. Además, recuerda que cada jugada en tu boleto es independiente y sus números no se pueden combinar con otras para ganar un premio.