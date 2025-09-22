El premio mayor de la lotería Powerball sigue en aumento, después de que ningún jugador acertara la combinación ganadora en el sorteo del sábado 20 de septiembre. Los números afortunados fueron 15, 29, 64, 66 y 67, con el Powerball 4 y un multiplicador de 2x en el Power Play. A pesar de que no hubo un ganador del premio mayor, miles de boletos a lo largo del país se llevaron premios menores. El premio mayor, que se estimaba en $99 millones, ahora sube a una cifra aún más atractiva.

Para el próximo sorteo, que se celebrará el lunes 22 de septiembre, el bote de Powerball se estima en $113 millones, con una opción de pago en efectivo de $52.5 millones. Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. Un boleto para participar en el sorteo tiene un costo de $2 y, por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play, que aumenta las ganancias de los premios secundarios.

La posibilidad de ganar el premio mayor de Powerball es de 1 en 292.2 millones, lo que lo convierte en uno de los premios más difíciles de conseguir en Estados Unidos. Sin embargo, el juego ofrece otras opciones de premios, como el millón de dólares por acertar las cinco bolas blancas sin el Powerball. El premio más grande en la historia de Michigan fue de $842.4 millones, ganado en enero de 2024, lo que mantiene viva la esperanza de los jugadores en cada sorteo.

Resultados del Powerball, lunes 22 de septiembre

Los números ganadores sorteados la noche del lunes 22 de septiembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 22 de septiembre de 2025?

Todavía no se ha anunciado un ganador del Powerball para sorteo del lunes 22 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 21 de septiembre de 2025 se incrementó a 113 millones de dólares, con un premio en efectivo de $52.5 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con una transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida. Si te encuentras en otra zona horaria de Estados Unidos, el sorteo es a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) o 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde puedo comprarlo?

Un boleto de Powerball cuesta $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar tus premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Puedes comprarlos en tiendas autorizadas como gasolineras, supermercados y, en algunos estados, también en línea.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 69 (bolas blancas) y un número de un grupo de 26 (la Powerball roja). Para ganar el premio mayor, necesitas acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

¿Qué es la opción Power Play?

Power Play es un multiplicador que aumenta los premios no acumulativos por un costo adicional de $1 por jugada. Por ejemplo, un premio de $1 millón por acertar las cinco bolas blancas se duplicaría a $2 millones. Sin embargo, es importante saber que el multiplicador 10X solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es de $150 millones o menos.

¿Tengo que ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar. Si cumples con la edad legal de la jurisdicción donde se venda el boleto, puedes participar. Sin embargo, si ganas, ten en cuenta que el premio estará sujeto a los impuestos correspondientes. La venta de boletos por internet y a través de fronteras jurisdiccionales está restringida y puede invalidar el boleto.

¿Los números ganadores del Powerball deben coincidir en el mismo orden en el que fueron sorteados?

No, para las bolas blancas, los números pueden coincidir en cualquier orden para ganar un premio. La excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente. Cada jugada en un boleto es independiente, por lo que no se pueden combinar números de diferentes jugadas para ganar un premio.