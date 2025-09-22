El bote del Powerball continúa en ascenso después de que ningún boleto acertara la combinación ganadora del sorteo del sábado 20 de septiembre. Los números afortunados fueron 15, 29, 64, 66 y 67, con la Powerball 4 y un multiplicador de 2x. El premio mayor, que alcanzó un valor estimado de $99 millones con una opción en efectivo de $46 millones, no encontró a su dueño, lo que aumenta la expectativa para el próximo sorteo.

El último premio mayor de Powerball fue ganado el pasado 6 de septiembre, cuando dos afortunados jugadores de Missouri y Texas se repartieron un gigantesco bote de $1.787 mil millones. La emoción por estos premios millonarios ha mantenido a los jugadores atentos a los sorteos, que se celebran tres veces a la semana. En Michigan, por ejemplo, el premio más grande ganado en la historia fue de $842.4 millones en enero de 2024.

Para los que buscan la suerte en el próximo sorteo, el boleto de Powerball tiene un costo de $2. Si quieres aumentar tus premios no acumulativos, puedes añadir la opción Power Play por un dólar adicional. Los boletos están a la venta en 45 estados de EE. UU. y en varios territorios. Sin embargo, es importante que verifiques la fecha límite de compra de boletos en tu estado, ya que el horario varía.

La probabilidad de ganar el premio mayor de Powerball es de 1 en 292.2 millones, pero la posibilidad de llevarse algún premio es de 1 en 24.87. El próximo sorteo se realizará este lunes 22 de septiembre a las 10:59 p.m. ET. Si no puedes ver la transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida, puedes consultar los números ganadores en Powerball.com o en los sitios web de las loterías estatales.

El Powerball entregó un premio mayor de $113 millones en el sorteo del 22 de septiembre de 2025. Estos fueron los números ganadores. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

Resultados del Powerball, lunes 22 de septiembre

Los números ganadores sorteados la noche del lunes 22 de septiembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de2X.

¿Alguien ganó el Powerball del 22 de septiembre de 2025?

Todavía no se ha anunciado un ganador del Powerball para sorteo del lunes 22 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 22 de septiembre de 2025 se incrementó a 113 millones de dólares, con un premio en efectivo de $52.5 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con una transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida. Si te encuentras en otra zona horaria de Estados Unidos, el sorteo es a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) o 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde puedo comprarlo?

Un boleto de Powerball cuesta $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar tus premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Puedes comprarlos en tiendas autorizadas como gasolineras, supermercados y, en algunos estados, también en línea.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 69 (bolas blancas) y un número de un grupo de 26 (la Powerball roja). Para ganar el premio mayor, necesitas acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

Consulta si tu boleto del sorteo del Powerball del 22 de septiembre 2025 fue uno de los afortunados en llevarse el jackpot de $113 millones. Conoce los resultados oficiales y revisa si tus números fueron los ganadores. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI / Composición Mag

¿Qué es la opción Power Play?

Power Play es un multiplicador que aumenta los premios no acumulativos por un costo adicional de $1 por jugada. Por ejemplo, un premio de $1 millón por acertar las cinco bolas blancas se duplicaría a $2 millones. Sin embargo, es importante saber que el multiplicador 10X solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es de $150 millones o menos.

¿Tengo que ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar. Si cumples con la edad legal de la jurisdicción donde se venda el boleto, puedes participar. Sin embargo, si ganas, ten en cuenta que el premio estará sujeto a los impuestos correspondientes. La venta de boletos por internet y a través de fronteras jurisdiccionales está restringida y puede invalidar el boleto.

¿Los números ganadores del Powerball deben coincidir en el mismo orden en el que fueron sorteados?

No, para las bolas blancas, los números pueden coincidir en cualquier orden para ganar un premio. La excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente. Cada jugada en un boleto es independiente, por lo que no se pueden combinar números de diferentes jugadas para ganar un premio.