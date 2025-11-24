El jackpot de la lotería Powerball continúa creciendo, alcanzando la impresionante cifra de $654 millones (con una opción en efectivo de $303.2 millones) para el próximo sorteo de este lunes 24 de noviembre de 2025. Esta subida se debe a que no hubo ganador del premio mayor en el sorteo anterior, celebrado el sábado 22 de noviembre, cuyo premio estimado era de $629 millones. Sin embargo, en ese sorteo sí hubo afortunados: dos jugadores en Georgia y Oklahoma acertaron las cinco bolas blancas (Match 5) y se llevaron $1 millón de dólares cada uno.

Los números ganadores del Powerball para el sorteo del sábado 22 de noviembre de 2025 fueron: 28, 32, 36, 51, 69 y el Powerball fue 02, con un multiplicador Power Play de 2X.

Si deseas participar en el próximo sorteo por los $654 millones, recuerda que los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado, a las 10:59 p.m. ET. Cada boleto tiene un costo de $2 y ofrece la oportunidad de ganar el premio principal (con una probabilidad de 1 en 292,201,338) o premios secundarios, como el millón de dólares por acertar las cinco bolas blancas.

La fecha de vencimiento de los boletos suele variar entre 90 días y un año, según la jurisdicción de venta. La fecha de vencimiento suele figurar en el reverso del boleto. Si no aparece, consulte con su lotería. (Foto referencial: Mark Ralston / AFP) / MARK RALSTON

Resultados del Powerball, lunes 24 de noviembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del lunes 24 de noviembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, Powerball fue 2 y el Power Play X .

¿Alguien ganó el Powerball del 24 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si ganador del sorteo de la lotería Powerball correspondiente al lunes 24 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 24 de noviembre de 2025 se incrementó a 654 millones de dólares, con un premio en efectivo de $303.2 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Esto equivale a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT) en las demás zonas horarias de Estados Unidos.

¿Cuál es el costo de un boleto del Powerball y dónde puedo comprarlo?

El precio base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play, que multiplica tus ganancias secundarias. Los boletos están disponibles en puntos de venta autorizados en 45 estados, Puerto Rico, Washington D.C. y las Islas Vírgenes, e incluso pueden comprarse online en jurisdicciones específicas.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números principales del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para ganar el jackpot, debes acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, la probabilidad de ganar cualquier premio es mucho mejor: 1 en 24.87.

Conoce los resultados del sorteo de la lotería Powerball correspondiente al lunes 24 de noviembre de 2025. (Foto: AFP / Pixabay)

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador de $1 que aumenta todos los premios no acumulativos hasta cinco veces. El multiplicador más alto, 10X, se activa únicamente cuando el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones. Esta opción puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones.

¿Se necesita ser ciudadano de EE. UU. para participar o ganar el Powerball?

No, no es un requisito ser ciudadano o residente estadounidense para jugar o ganar el Powerball. Cualquier persona mayor de edad en la jurisdicción de venta puede participar. Sin embargo, si resultas ganador, tu premio estará sujeto a todas las retenciones de impuestos federales y locales aplicables.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta mi premio?

No, el orden de los cinco números blancos sorteados no influye en el premio, siempre y cuando coincidan con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe coincidir exactamente. Recuerda que las jugadas son independientes, por lo que no se pueden combinar números de distintas líneas de tu boleto.