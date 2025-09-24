El premio mayor de Powerball sigue acumulándose tras el sorteo del lunes 22 de septiembre de 2025, en el que nadie acertó la combinación completa. Los números ganadores sorteados fueron 3, 29, 42, 46 y 59, con la Powerball 15 y un multiplicador Power Play de 3x. Con la falta de un ganador del jackpot, el premio principal para el próximo sorteo continuará creciendo, atrayendo la atención de millones de jugadores en todo el país.

El próximo sorteo de Powerball se realizará este miércoles 24 de septiembre a las 10:59 p.m. ET, hora a la que se llevan a cabo todos los sorteos, que se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado. Jugar cuesta tan solo $2 por boleto, con la opción de añadir Power Play por un dólar adicional para multiplicar premios secundarios. Aunque las probabilidades de ganar el bote son de 1 en 292.2 millones, el sueño de un premio que cambie la vida sigue siendo el mayor atractivo.

Además del sorteo principal, los jugadores tienen la opción de participar en el Powerball Double Play por $1 extra, con la oportunidad de ganar hasta $10 millones con los mismos números. Este sorteo adicional se realiza inmediatamente después del principal. Si bien el multiplicador Power Play no aplica para el Double Play, esta modalidad ofrece una segunda oportunidad para ganar.

Resultados del Powerball HOY, 17 de septiembre de 2025, con los números ganadores del jackpot de 127 millones de dólares en EE.UU. (Foto: Francine Orr / Getty Images)

Resultados del Powerball, miércoles 24 de septiembre

Los números ganadores sorteados la noche del miércoles 24 de septiembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 24 de septiembre de 2025?

Todavía no se anuncia un ganador del Powerball para sorteo del miércoles 24 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 20 de septiembre de 2025 se incrementó a 127 millones de dólares, con un premio en efectivo de $59.0 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), transmitiéndose en vivo desde Tallahassee, Florida. Si te encuentras en otras zonas horarias de Estados Unidos, la hora corresponde a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) o 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

Un boleto básico de Powerball cuesta solo $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar tus premios secundarios. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, en tiendas autorizadas como supermercados y gasolineras, y en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para participar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 69 (bolas blancas) y un número de un grupo de 26 (la Powerball roja). Necesitas acertar los seis números para ganar el premio mayor. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, tus posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

Revisa esta nota para que sepas si se puede comprar boletos de Powerball por Internet. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

¿Qué es exactamente la opción Power Play?

Power Play es un multiplicador que aumenta los premios no acumulativos por un costo adicional de $1. Por ejemplo, un premio de $1 millón por acertar las cinco bolas blancas se duplica a $2 millones. Es crucial saber que el multiplicador más alto (10X) solo está disponible cuando el premio mayor de la anualidad es de $150 millones o menos.

¿Tengo que ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción donde se compró el boleto puede participar. Si ganas, el premio estará sujeto a los impuestos correspondientes. Ten en cuenta que la compra de boletos por internet a través de fronteras jurisdiccionales está restringida y puede invalidar tu boleto.

¿Los números ganadores del Powerball tienen que coincidir en el orden en que son sorteados?

No, para las bolas blancas, los números pueden coincidir en cualquier orden para que ganes un premio. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente. Recuerda que cada jugada en tu boleto es independiente y los números no se pueden combinar entre diferentes jugadas para formar una combinación ganadora.