El sorteo de Powerball del miércoles 22 de octubre concluyó sin un ganador del premio mayor, lo que ha provocado que el jackpot se incremente una vez más. El acumulado alcanzó la cifra de $320 millones, con una opción de valor en efectivo estimada en $152.2 millones. Los números ganadores sorteados fueron 18, 37, 52, 54 y 60, con la Powerball número 12. El multiplicador Power Play de la noche fue de 2X.

Al no haber un afortunado ganador del premio gordo, la atención se centra ahora en el próximo sorteo de la lotería multiestatal. La siguiente oportunidad para ganar el creciente jackpot será este sábado 25 de octubre. Los sorteos se llevan a cabo regularmente tres veces por semana: cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. ET (hora del Este), con transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida, y a través de Powerball.com.

Para participar, el costo de un boleto básico de Powerball es de $2 por jugada. Por solo un dólar adicional, los jugadores pueden optar por la función Power Play, que puede multiplicar los premios secundarios hasta por diez veces. Es importante recordar que la hora límite para comprar boletos varía según el estado; por ejemplo, en Nueva Jersey, la venta finaliza a las 9:59 p.m. en el día del sorteo, tanto en tiendas como en línea.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 en 292.2 millones, el juego continúa atrayendo a millones de participantes por sus cuantiosos premios. Los resultados y números ganadores oficiales se publican inmediatamente después del sorteo. Consulta siempre los sitios web de Powerball y de tu lotería estatal para verificar si has acertado algún premio.

Resultados del Powerball, sábado 25 de octubre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del sábado 25 de octubre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 25 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sorteo del sábado 25 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 25 de octubre de 2025 se incrementó a 344 millones de dólares, con un premio en efectivo de $163.7 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo desde Florida. Para otras zonas horarias de EE. UU., los sorteos corresponden a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo básico de un boleto de Powerball es de solo $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados, Puerto Rico, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Se pueden comprar en puntos de venta autorizados o, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número de Powerball roja del 1 al 26. Para ganar el codiciado premio mayor (jackpot), debes acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador opcional que, por $1 adicional, aumenta los premios no acumulativos hasta por cinco veces. Por ejemplo, un premio de $1 millón se duplica a $2 millones al usar esta opción. Es importante saber que el multiplicador más alto (10X) solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es igual o menor a $150 millones.

¿Es necesario ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar a Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta puede participar en la lotería. Sin embargo, si resultas ganador del premio, ten en cuenta que estará sujeto a las retenciones de impuestos correspondientes.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que salen los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es necesario que coincidan con tu jugada. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente. Además, recuerda que cada jugada en tu boleto es independiente y sus números no se pueden combinar con otras para ganar un premio.