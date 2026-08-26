La bolsa acumulada de la lotería Powerball roza la emblemática cifra de los cien millones, estableciendo un premio mayor de 96 millones de dólares para el sorteo de este miércoles 26 de agosto de 2026. Los jugadores a lo largo de Estados Unidos que logren acertar la combinación completa tendrán la posibilidad de reclamar un pago único en efectivo estimado en 42.1 millones de dólares antes de la retención de impuestos federales y estatales. El esperado evento se transmitirá desde los estudios oficiales a las 10:59 p.m., hora del Este, atrayendo la atención de millones de participantes de costa a costa. Esta escalada en los montos se produce luego de que el pozo principal quedara desierto en la ronda inicial de la semana, renovando las expectativas de la comunidad hispana que sigue de cerca cada extracción.

Durante el sorteo previo realizado la noche del lunes 24 de agosto, la combinación oficial extraída de las tómbolas estuvo conformada por las bolas blancas 3, 16, 33, 38 y 68, junto a la bola roja Powerball número 2. El multiplicador Power Play para esa jornada quedó fijado en 2x, un factor determinante para calcular las ganancias definitivas de los premios ubicados en las categorías secundarias de la tabla. Al finalizar el escrutinio a nivel nacional, los reportes confirmaron que ningún boleto logró igualar los seis números requeridos para adjudicarse el premio mayor. Asimismo, las autoridades de la lotería estatal informaron que tampoco se registraron afortunados capaces de acertar las cinco cifras blancas necesarias para reclamar la recompensa fija de un millón de dólares.

A pesar de la ausencia de un nuevo multimillonario, la última edición del juego distribuyó una cifra superior a los dos millones de dólares entre cientos de miles de apostadores con aciertos parciales. Doce boletos vendidos en diferentes jurisdicciones lograron emparejar cuatro números blancos más la bola roja, asegurando un premio de 50,000 dólares para cada propietario. Siete de esos jugadores tomaron la decisión previa de invertir un dólar adicional en la opción multiplicadora, duplicando así su recompensa hasta alcanzar los 100,000 dólares netos. En total, las terminales de las 45 entidades participantes, junto a Puerto Rico y Washington D.C., reportaron más de 322,000 tickets con algún tipo de pago, demostrando la constante rotación de dinero en los niveles inferiores.

Participar en los sorteos oficiales, programados rigurosamente para los días lunes, miércoles y sábados, requiere la compra de un boleto básico con valor de dos dólares en puntos de venta autorizados. La dinámica tradicional exige al comprador seleccionar cinco números principales dentro de un rango del 1 al 69 y una esfera complementaria del 1 al 26 para competir por la bolsa completa. Los apostadores pueden activar herramientas extras o asegurar premios de recuperación de cuatro dólares simplemente acertando el número rojo de la noche. Aunque las probabilidades matemáticas de alcanzar el jackpot se mantienen en 1 entre 292 millones, el crecimiento gradual del pozo consolida al Powerball como una práctica semanal arraigada en la cultura del entretenimiento estadounidense.

Revisa esta nota para que descubras quién ganó el Powerball hoy, miércoles 26 de agosto de 2026, en EE.UU. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿A qué hora empieza el sorteo de Powerball y cómo verlo este miércoles 26 de agosto de 2026?

El sorteo del Powerball del miércoles 26 de agosto de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 26 de agosto de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 26 de agosto de 2026 son los siguientes. Serán publicados en el siguiente cuadro apenas estos sean revelados:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 26/08/2026 X-X-X-X-X X X $96.000.000

¿Hubo ganador del bote de $96 millones del Powerball el 26 de agosto?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del miércoles 26 de agosto de 2026 cuyo jackpot es de 96 millones de dólares (con una opción de pago en efectivo de $41.2 millones).

Fecha límite para comprar boletos del Powerball

Estos son los plazos para comprar un boleto para el sorteo de la noche del miércoles 26 de agosto de 2026 con premio mayor de 96 millones de dólares:

Estado Cierre de ventas (hora local) Costo por boleto Nueva York 10:00 p.m. (tiendas y en línea) $2.00 Nueva Jersey 9:45 p.m. $2.00 Connecticut 10:00 p.m. $2.00

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

Como es habitual, el sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados, y los resultados oficiales se publican minutos después de la extracción. Para comprobar jugadas, se sugiere verificar primero en el sitio oficial de Powerball y, en paralelo, en medios de referencia en español, especialmente en jornadas de gran tráfico donde las consultas superan la capacidad de los portales. Las probabilidades del premio mayor se mantienen en 1 en 292,2 millones, mientras que Power Play y otros multiplicadores pueden incidir en premios secundarios.

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

Ante la magnitud del bote, se espera una fuerte afluencia de jugadores en las horas previas al cierre de ventas en cada estado, lo que puede causar colas y demoras. La organización recuerda que los boletos cuestan $2 por jugada y deben adquirirse en puntos autorizados de los 45 estados participantes, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. En caso de no registrarse ganador, el bote seguirá acumulándose; de lo contrario, la atención se orientará a la identificación de la ubicación del boleto ganador y a las implicaciones fiscales del cobro.

En esta nota conocerás los resultados del sorteo del Powerball del miércoles 26 de agosto y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 40 jackpots, seguida por Missouri (32) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 40

Missouri — 32

Minnesota — 22​

Pennsylvania — 20​

Wisconsin — 19​

Kentucky — 19

Florida — 18​ (sube desde los 17 anotados en listados antiguos)​

Louisiana — 17​

California — 17

Arizona — 14

New York — 13​

Kansas — 13​

New Jersey — 12​

District of Columbia (Washington, D.C.) — 11​

New Hampshire — 11​

Delaware — 11​

Nebraska — 10​

Connecticut — 9​

Iowa — 9​

West Virginia — 9​

Rhode Island — 8​

Georgia — 7​

Oregon — 7​

Tennessee — 7

North Carolina — 7​

Massachusetts — 6​

Michigan — 6​

South Carolina — 6​

Idaho — 5​

New Mexico — 5​

Ohio — 5​

Montana — 4​

Oklahoma — 4​

Colorado — 3​

Maryland — 3​

South Dakota — 3​

Illinois — 3​​ (sube desde los 2 anotados en listados antiguos)​

Texas — 3

Virginia — 2​

Washington — 2​

Arkansas — 2

Vermont — 1​

Maine — 0​

Mississippi — 0​

North Dakota — 0​

Wyoming — 0​

FAQ: Preguntas frecuentes del Powerball

¿Cuándo son los sorteos?

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del Este (ET).

¿Cuánto cuesta jugar?

Cada jugada cuesta 2 dólares; el complemento Power Play cuesta 1 dólar adicional por jugada.

¿Cómo se juega?

Se eligen 5 números del 1 al 69 y una Powerball del 1 al 26; también se puede seleccionar “Quick Pick” para que el sistema asigne números al azar.

¿Cuáles son las probabilidades?

La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,201,338; la probabilidad de ganar cualquier premio es de aproximadamente 1 en 24.9.

¿Qué es Power Play?

Es un multiplicador que aumenta los premios que no son el jackpot (por ejemplo, el premio de 1 millón puede duplicarse a 2 millones); el multiplicador se fija por sorteo.

¿Qué es Double Play?

Es un sorteo adicional disponible en algunas jurisdicciones que permite usar los mismos números para optar a premios en una segunda extracción por un costo extra.