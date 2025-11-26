El sorteo de Powerball del lunes 24 de noviembre de 2025 concluyó sin un ganador del gran premio, lo que ha provocado que el jackpot siga creciendo y alcance la impresionante cifra de $681 millones de dólares para el próximo sorteo de este miércoles. Aunque nadie acertó la combinación completa para llevarse el bote, el sorteo del lunes generó miles de premios menores a nivel nacional. La combinación ganadora del lunes 24 de noviembre fue: 8, 16, 26, 30, 58, y el Powerball fue el 14, con un multiplicador Power Play de 2X.

A pesar de no salir el premio mayor de $654 millones, el sorteo sí registró un afortunado ganador de $1 millón de dólares en Illinois al acertar los cinco números principales. Para el próximo sorteo, programado para el miércoles 26 de noviembre a las 10:59 p.m. ET, el premio en efectivo estimado será de $315.7 millones de dólares. Las probabilidades de ganar el jackpot de Powerball son de 1 en 292,201,338. Aunque son escasas, hay miles de premios secundarios que se otorgan en cada sorteo.

Resultados del Powerball, miércoles 26 de noviembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del miércoles 26 de noviembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, la bolilla del Powerball fue X y el Power Play de X .

¿Alguien ganó el Powerball del 24 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot en el sorteo de la lotería Powerball correspondiente al miércoles 26 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 26 de noviembre de 2025 se incrementó a 681 millones de dólares, con un premio en efectivo de $315.7 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Esto equivale a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT) en las demás zonas horarias de Estados Unidos.

¿Cuál es el costo de un boleto del Powerball y dónde puedo comprarlo?

El precio base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play, que multiplica tus ganancias secundarias. Los boletos están disponibles en puntos de venta autorizados en 45 estados, Puerto Rico, Washington D.C. y las Islas Vírgenes, e incluso pueden comprarse online en jurisdicciones específicas.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números principales del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para ganar el jackpot, debes acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, la probabilidad de ganar cualquier premio es mucho mejor: 1 en 24.87.

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador de $1 que aumenta todos los premios no acumulativos hasta cinco veces. El multiplicador más alto, 10X, se activa únicamente cuando el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones. Esta opción puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones.

¿Se necesita ser ciudadano de EE. UU. para participar o ganar el Powerball?

No, no es un requisito ser ciudadano o residente estadounidense para jugar o ganar el Powerball. Cualquier persona mayor de edad en la jurisdicción de venta puede participar. Sin embargo, si resultas ganador, tu premio estará sujeto a todas las retenciones de impuestos federales y locales aplicables.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta mi premio?

No, el orden de los cinco números blancos sorteados no influye en el premio, siempre y cuando coincidan con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe coincidir exactamente. Recuerda que las jugadas son independientes, por lo que no se pueden combinar números de distintas líneas de tu boleto.