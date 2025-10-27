El premio mayor de Powerball sigue acumulándose y ha escalado a unos impresionantes $358 millones para el sorteo de este lunes 27 de octubre, luego de que nadie acertara la combinación completa. Al no haber ganador del premio gordo de $344 millones el sábado 25 de octubre, el valor en efectivo estimado del nuevo jackpot asciende a $170.7 millones. Millones de jugadores en Estados Unidos ya están adquiriendo sus boletos con la esperanza de llevarse esta cuantiosa fortuna.

Los números ganadores del sorteo del sábado 25 de octubre fueron 2, 12, 22, 39 y 67, con el número Powerball 15, y el multiplicador Power Play en 2X. Aunque nadie se llevó el premio mayor, sí hubo ganadores importantes en las categorías secundarias del juego. Por ejemplo, un afortunado jugador en Minnesota ganó $1 millón al acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball.

Además, un jugador en Virginia tuvo una suerte aún mayor, ya que su boleto que acertó las cinco bolas blancas con la opción Power Play activada, duplicó su premio a $2 millones. El próximo sorteo de Powerball se celebrará a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) este lunes 27 de octubre de 2025. Los sorteos se realizan puntualmente tres veces a la semana, cada lunes, miércoles y sábado.

Si deseas seguir el sorteo en directo, puedes sintonizar la transmisión en vivo desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee o verlo a través del sitio web oficial de Powerball. Tras el sorteo, los resultados y números ganadores se publican de inmediato. ¡Asegúrate de revisar tu boleto para ver si has ganado alguna de las nueve categorías de premios!

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Resultados del Powerball, sábado 25 de octubre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del sábado 25 de octubre de 2025 son 2-12-22-39-67 con un Powerball de 15 un multiplicador Power Play de 2X.

¿Alguien ganó el Powerball del 25 de octubre de 2025?

No hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al sábado 25 de octubre de 2025. El premio se acumula a 358 millones de dólares.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 25 de octubre de 2025 se incrementó a 344 millones de dólares, con un premio en efectivo de $163.7 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo desde Florida. Para otras zonas horarias de EE. UU., los sorteos corresponden a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo básico de un boleto de Powerball es de solo $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados, Puerto Rico, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Se pueden comprar en puntos de venta autorizados o, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número de Powerball roja del 1 al 26. Para ganar el codiciado premio mayor (jackpot), debes acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador opcional que, por $1 adicional, aumenta los premios no acumulativos hasta por cinco veces. Por ejemplo, un premio de $1 millón se duplica a $2 millones al usar esta opción. Es importante saber que el multiplicador más alto (10X) solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es igual o menor a $150 millones.

¿Es necesario ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar a Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta puede participar en la lotería. Sin embargo, si resultas ganador del premio, ten en cuenta que estará sujeto a las retenciones de impuestos correspondientes.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que salen los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es necesario que coincidan con tu jugada. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente. Además, recuerda que cada jugada en tu boleto es independiente y sus números no se pueden combinar con otras para ganar un premio.