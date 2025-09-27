Tras la reciente euforia del histórico premio de $1.787 mil millones de Powerball, la fiebre de la lotería se mantiene alta mientras el actual jackpot continúa creciendo. Dos semanas después de que dos afortunados boletos en Texas y Missouri se repartieran el récord, el monto del premio mayor ha experimentado siete acumulaciones consecutivas. El jugador de Missouri que ganó la mitad del bote ya se presentó, optando por mantenerse en el anonimato y recibir la suma global de $410 millones antes de impuestos.

El sorteo de este miércoles 24 de septiembre, con un bote de $127 millones, no logró encontrar un ganador de los seis números, lo que provoca un nuevo rollover. Los números ganadores de la noche fueron 15-31-45-49-53 y la Powerball 19, con un multiplicador Power Play de 3X. A pesar de no tener un ganador del premio gordo, un afortunado boleto en California acertó las cinco bolas blancas, asegurándose un premio de $1 millón.

Con el premio mayor creciendo sin descanso desde que se reinició en $20 millones el 8 de septiembre, el próximo sorteo se vuelve aún más atractivo. El jackpot para el sábado 27 de septiembre ha ascendido a un estimado de $145 millones, con una opción de pago en efectivo de $67.4 millones. Los sorteos se celebran tres veces por semana, cada lunes, miércoles y sábado, a las 11 p.m. ET.

El sorteo anterior, del lunes 22 de septiembre, con números 3-29-42-46-59 y Powerball 15, también produjo ganadores millonarios. Un boleto de Pensilvania y otro de Connecticut se llevaron $1 millón cada uno por acertar cinco números, demostrando que hay múltiples maneras de ganar. Los boletos tienen un costo base de $2 y ofrecen a los jugadores la oportunidad de llevarse premios que van desde los $4 hasta el premio mayor.

A pesar de que las probabilidades de acertar los seis números son de 1 en 292.2 millones, la esperanza de cambiar de vida impulsa la compra de boletos en todo el país. La expectación por el sorteo de este sábado es alta, ya que el bote sigue creciendo. Los jugadores deben estar atentos a las regulaciones específicas de su estado, como Florida, en cuanto a los plazos para reclamar premios y qué sucede con el dinero no reclamado.

Imagen referencial de unos boletos del sorteo oficial del Powerball en EE.UU. del 27 de septiembre 2025, donde se revelaron los números ganadores del jackpot de $145 millones. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP / Referencial

Resultados del Powerball, sábado 27 de septiembre

Los números ganadores sorteados la noche del sábado 27 de septiembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 27 de septiembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sorteo del sábado 27 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 27 de septiembre de 2025 se incrementó a 145 millones de dólares, con un premio en efectivo de $67.4 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), transmitiéndose en vivo desde Tallahassee, Florida. Si te encuentras en otras zonas horarias de Estados Unidos, la hora corresponde a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) o 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

Un boleto básico de Powerball cuesta solo $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar tus premios secundarios. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, en tiendas autorizadas como supermercados y gasolineras, y en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para participar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 69 (bolas blancas) y un número de un grupo de 26 (la Powerball roja). Necesitas acertar los seis números para ganar el premio mayor. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, tus posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

La lotería Powerball atrae a millones de jugadores que sueñan con alcanzar el premio mayor más famoso de Estados Unidos. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

¿Qué es exactamente la opción Power Play?

Power Play es un multiplicador que aumenta los premios no acumulativos por un costo adicional de $1. Por ejemplo, un premio de $1 millón por acertar las cinco bolas blancas se duplica a $2 millones. Es crucial saber que el multiplicador más alto (10X) solo está disponible cuando el premio mayor de la anualidad es de $150 millones o menos.

¿Tengo que ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción donde se compró el boleto puede participar. Si ganas, el premio estará sujeto a los impuestos correspondientes. Ten en cuenta que la compra de boletos por internet a través de fronteras jurisdiccionales está restringida y puede invalidar tu boleto.

¿Los números ganadores del Powerball tienen que coincidir en el orden en que son sorteados?

No, para las bolas blancas, los números pueden coincidir en cualquier orden para que ganes un premio. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente. Recuerda que cada jugada en tu boleto es independiente y los números no se pueden combinar entre diferentes jugadas para formar una combinación ganadora.