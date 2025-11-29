El sorteo de Powerball de este miércoles 26 de noviembre culminó sin un ganador del gran premio, impulsando el jackpot a una cifra monumental: $719 millones de dólares para el próximo sorteo de este sábado. La combinación ganadora del miércoles por la noche, que ofrecía $681 millones, fue 7, 8, 15, 19, 28, y el Powerball fue el 3, con un multiplicador Power Play de 3X. Aunque el bote principal se mantuvo intacto, cuatro afortunados boletos acertaron los cinco números principales, llevándose un premio de $1 millón de dólares cada uno en California, Nueva Jersey, Pensilvania y Carolina del Sur.

Dado que nadie se llevó el premio gordo, el jackpot para el sábado 29 de noviembre de 2025 ha escalado hasta los $719 millones, con una opción en efectivo de $333.3 millones. El sorteo se realizará aproximadamente a las 10:59 p.m. ET.

Para participar, el boleto estándar de Powerball tiene un costo de $2. Los jugadores pueden añadir la opción Power Play por $1 extra para multiplicar premios menores, o el Double Play por otro $1 para una segunda oportunidad de ganar $10 millones.

El sorteo del Powerball de este 29 de noviembre de 2025 mantiene la atención de millones de jugadores en Estados Unidos, con resultados en vivo y un jackpot de $719 millones de dólares. (Foto: AFP)

Resultados del Powerball, sábado 29 de noviembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, la bolilla del Powerball fue X y el Power Play de X .

¿Alguien ganó el Powerball del 24 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot en el sorteo de la lotería Powerball correspondiente al sábado 29 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025 se incrementó a 719 millones de dólares, con un premio en efectivo de $333.3 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Esto equivale a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT) en las demás zonas horarias de Estados Unidos.

¿Cuál es el costo de un boleto del Powerball y dónde puedo comprarlo?

El precio base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play, que multiplica tus ganancias secundarias. Los boletos están disponibles en puntos de venta autorizados en 45 estados, Puerto Rico, Washington D.C. y las Islas Vírgenes, e incluso pueden comprarse online en jurisdicciones específicas.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números principales del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para ganar el jackpot, debes acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, la probabilidad de ganar cualquier premio es mucho mejor: 1 en 24.87.

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: Giorgio Viera / AFP) / GIORGIO VIERA

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador de $1 que aumenta todos los premios no acumulativos hasta cinco veces. El multiplicador más alto, 10X, se activa únicamente cuando el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones. Esta opción puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones.

¿Se necesita ser ciudadano de EE. UU. para participar o ganar el Powerball?

No, no es un requisito ser ciudadano o residente estadounidense para jugar o ganar el Powerball. Cualquier persona mayor de edad en la jurisdicción de venta puede participar. Sin embargo, si resultas ganador, tu premio estará sujeto a todas las retenciones de impuestos federales y locales aplicables.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta mi premio?

No, el orden de los cinco números blancos sorteados no influye en el premio, siempre y cuando coincidan con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe coincidir exactamente. Recuerda que las jugadas son independientes, por lo que no se pueden combinar números de distintas líneas de tu boleto.