El premio mayor de la lotería Powerball sigue al alza, alcanzando la impresionante cifra de $376 millones para el sorteo de este miércoles 29 de octubre de 2025, con una opción en efectivo de $179.3 millones. Este incremento se debe a que nadie ganó el jackpot estimado en $358 millones ofrecido en el sorteo del lunes. Los números ganadores de ese sorteo del 27 de octubre fueron: 17, 39, 43, 51, 66 y la Powerball 20, con un multiplicador Power Play de 2X.

Los jugadores de los 45 estados participantes, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes, están ahora pendientes de los resultados oficiales del sorteo de este miércoles. El sorteo se lleva a cabo a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este), y en este artículo confirmaremos si hubo algún ganador de los 376 millones de dólares y compartiremos la combinación completa de números ganadores. Los boletos, que cuestan $2, se pueden comprar en gasolineras, supermercados o en línea en jurisdicciones como Ohio, antes de la hora límite de venta.

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números blancos (del 1 al 69) y un número Powerball rojo (del 1 al 26). Por un adicional de $1, puedes agregar la función Power Play para multiplicar premios secundarios o el Double Play para una segunda oportunidad de ganar $10 millones. Las probabilidades de llevarse el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, lo que hace que la anticipación por los números ganadores de hoy sea inmensa.

Recuerda que no necesitas ser residente o ciudadano de EE. UU. para participar o reclamar cualquier premio ganado. El sorteo de este miércoles es una oportunidad clave, ya que el jackpot ha superado los 370 millones de dólares. Revisa con nosotros los números ganadores del Powerball del 29 de octubre para ver si el premio mayor de $376 millones finalmente tiene un dueño.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: KAREN BLEIER / AFP) / KAREN BLEIER

Resultados del Powerball, miércoles 29 de octubre

¿Alguien ganó el Powerball del 29 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al miércoles 29 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 29 de octubre de 2025 ascendió a 376 millones de dólares, con un premio en efectivo de $179.3 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Para otras zonas, esto equivale a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT). ¡No te los pierdas!

¿Cuánto cuesta un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo base de un boleto de Powerball es de solo $2 por jugada. Por $1 adicional, puedes sumar la opción Power Play para multiplicar tus premios. Puedes comprarlos en 45 estados, Puerto Rico, D.C. y las Islas Vírgenes, tanto en puntos de venta físicos como, en ciertos lugares, online.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son las chances de ganar el jackpot?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para llevarte el codiciado jackpot, necesitas acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, las chances de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

Revisa esta nota para que sepas si hubo ganador del sorteo de la lotería Powerball del miércoles 29 de octubre de 2025. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador opcional de $1 que aumenta tus premios no acumulativos hasta por cinco veces, ¡duplicando el premio de $1 millón a $2 millones! El multiplicador de 10X solo se activa cuando el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones.

¿Es necesario ser ciudadano o residente de EE. UU. para jugar?

No, cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta puede jugar a Powerball. No es un requisito ser ciudadano o residente estadounidense. Eso sí, si ganas, tu premio estará sujeto a las retenciones de impuestos locales y federales correspondientes.

¿El orden de los números sorteados afecta mi premio?

No, el orden no afecta a los cinco números blancos; solo deben coincidir con tu jugada. La única excepción es el número de la Powerball roja, que debe ser exacto. Recuerda que no puedes combinar números de diferentes jugadas en un mismo boleto para ganar.