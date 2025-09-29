El sorteo de Powerball del sábado 27 de septiembre de 2025 ofreció un tentador premio mayor estimado en $145 millones, con una opción de pago en efectivo de $67.3 millones. La combinación ganadora de la noche fue: los números blancos 10, 16, 32, 61 y 66, con el Powerball 4 y un multiplicador Power Play de 2X. Este gran bote se ha acumulado desde el pasado 6 de septiembre, cuando dos afortunados jugadores de Misuri y Texas compartieron un histórico premio de $1.787 mil millones.

Si bien no hubo un ganador del premio gordo de $145 millones, la emoción por la lotería continúa ya que el jackpot se incrementó a la exorbitante suma de $160 millones. Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. ET. El próximo sorteo, que podría coronar a un nuevo millonario, está programado para este lunes 29 de septiembre. Puedes seguir la transmisión en vivo a través del sitio web oficial de la lotería o en estaciones de televisión locales.

Para participar, solo necesitas seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número (el Powerball) del 1 al 26. Puedes comprar tus boletos por $2 en gasolineras, supermercados o tiendas de conveniencia en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, el sueño de acertar los seis números sigue impulsando a millones de jugadores a participar en cada sorteo.

Resultados del Powerball HOY, 29 de septiembre de 2025, con los números ganadores del jackpot de 160 millones de dólares en EE.UU. (Foto: Francine Orr / Getty Images)

Resultados del Powerball, lunes 29 de septiembre

Los números ganadores sorteados la noche del lunes 29 de septiembre de 2025 son X, X, X, X, X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 29 de septiembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sorteo del lunes 29 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 29 de septiembre de 2025 se incrementó a 160 millones de dólares, con un premio en efectivo de $74.2 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con una transmisión en vivo desde Florida. Si estás en otra zona horaria de EE. UU., la hora es 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) o 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

Un boleto de Powerball tiene un costo básico de solo $2 por jugada. Por $1 adicional puedes incluir la opción Power Play para multiplicar premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y se pueden adquirir en tiendas autorizadas como supermercados y gasolineras, o de forma online en ciertos estados.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes elegir cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número del 1 al 26 (la Powerball roja). Para ganar el premio mayor, necesitas acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

LottoEdge aconseja contactar de inmediato a la lotería estatal si pierdes tu boleto de Powerball. | Crédito: Imagen generada por IA / Perplexity

¿Qué es exactamente la opción Power Play?

Power Play es un multiplicador que aumenta los premios no acumulativos por un costo de $1 adicional. Por ejemplo, un premio de $1 millón se duplica a $2 millones al usar esta opción. Es importante saber que el multiplicador más alto (10X) solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es de $150 millones o menos.

¿Tengo que ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta del boleto puede participar. Si ganas, ten en cuenta que el premio estará sujeto a los impuestos correspondientes. La compra de boletos por internet a través de fronteras jurisdiccionales suele estar restringida.

¿Los números ganadores del Powerball tienen que coincidir en el orden en que son sorteados?

No, los números de las bolas blancas pueden coincidir en cualquier orden para ganar un premio. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente. Además, cada jugada en tu boleto es independiente, por lo que no se pueden combinar números de diferentes jugadas para ganar un premio.