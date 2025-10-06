El premio mayor de Powerball sigue acumulándose tras el sorteo del sábado 4 de octubre, ya que ningún boleto acertó la combinación completa. La cifra ha escalado a un estimado de $207 millones para el sorteo del lunes 6 de octubre de 2025, con un valor en efectivo de $96.1 millones. Los números ganadores del sorteo del sábado fueron 3, 7, 47, 67, 68, con el Powerball 2 y la opción Power Play de 2X.

Aunque nadie se llevó el premio gordo de $194 millones, los jugadores que eligieron la opción Power Play multiplicaron sus premios secundarios por dos. El sorteo se realiza tres veces por semana: cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. ET. Los boletos cuestan $2, con la opción de añadir el Power Play por $1 para multiplicar las ganancias no mayores. La próxima oportunidad para ganar este tentador jackpot es este lunes por la noche.

La emoción se mantiene alta, ya que el jackpot no se gana desde el 6 de septiembre, cuando dos afortunados se repartieron un premio de $1.787 mil millones. Los jugadores pueden revisar si sus números fueron ganadores a través del sitio web oficial de Powerball, donde también pueden consultar el horario límite de compra en su estado antes del sorteo. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, pero la esperanza de un premio millonario mantiene a los jugadores atentos a los resultados en vivo.

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. (Foto: Getty Images)

Resultados del Powerball, lunes 06 de octubre

Los números ganadores sorteados la noche del lunes 6 de octubre de 2025 son X, X, X, X, X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 06 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sorteo de la noche del lunes 06 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 06 de octubre de 2025 ascendió a 207 millones de dólares, con un premio en efectivo de $96.9 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo desde Florida. Para otras zonas horarias de EE. UU., los sorteos corresponden a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo base de un boleto de Powerball es de solo $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados, Puerto Rico, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes, tanto en puntos de venta autorizados como, en ciertos estados, de forma online.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes elegir cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número de Powerball roja del 1 al 26. Necesitas acertar los seis números para ganar el premio mayor, cuyas probabilidades son de 1 en 292.2 millones. Sin embargo, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

Revisa esta nota para que sepas cuál es el gran premio estimado del Powerball para este 6 de octubre. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

¿Qué es exactamente la opción Power Play?

Power Play es un multiplicador que, por un costo adicional de $1, aumenta los premios no acumulativos. Un premio de $1 millón, por ejemplo, se duplicaría a $2 millones al usar esta opción. Es importante saber que el multiplicador más alto (10X) solo se activa si el premio mayor de la anualidad es igual o menor a $150 millones.

¿Tengo que ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para participar en Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción donde se venda el boleto puede jugar. Sin embargo, en caso de ganar, el premio estará sujeto a las retenciones de impuestos correspondientes.

¿Los números ganadores de Powerball deben coincidir en el mismo orden en que son sorteados?

No, los números de las bolas blancas pueden coincidir en cualquier orden para ganar un premio. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir de forma exacta. Recuerda que cada jugada es independiente y no puedes combinar números de diferentes jugadas para formar una combinación ganadora.