El premio mayor de la lotería Powerball no para de crecer, alcanzando un estimado de $223 millones para el sorteo de este miércoles 8 de octubre. La opción de pago en efectivo para este codiciado jackpot asciende a $104.4 millones. El acumulado crece después de que ningún jugador lograra acertar la combinación completa en el sorteo anterior, realizado el lunes 6 de octubre.

Los números ganadores del sorteo del lunes, que tenía un premio de $208 millones, fueron 28, 29, 32, 66, 67, con el Powerball 3 y un multiplicador Power Play de 2X. Aunque no hubo ganadores del premio mayor, acertar las cinco bolas blancas sin el Powerball otorga un premio de $1 millón. La lotería ofrece nueve categorías de premios, desde un mínimo de $4 hasta el gran jackpot.

El próximo sorteo de Powerball se celebrará este miércoles 8 de octubre a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con la esperanza de que un afortunado jugador se una a la lista de ganadores recientes que han superado los mil millones de dólares. Los sorteos se llevan a cabo tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado. Con un costo de solo $2 por boleto, la lotería mantiene vivas las esperanzas de millones de personas a lo largo de Estados Unidos.

Revisa esta nota para que sepas en qué local de East Alton se compró el boleto de Powerball ganador de $1 millón.

Resultados del Powerball, miércoles 08 de octubre

Los números ganadores sorteados la noche del miércoles 08 de octubre de 2025 son X, X, X, X, X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 08 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sorteo de la noche del miércoles 08 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 08 de octubre de 2025 ascendió a 223 millones de dólares, con un premio en efectivo de $104.4 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo desde Florida. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos corresponden a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo básico de un boleto de Powerball es de solo $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados, Puerto Rico, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Se pueden comprar en puntos de venta autorizados o, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número de Powerball roja del 1 al 26. Para ganar el codiciado premio mayor (jackpot), debes acertar los seis números. Aunque las probabilidades son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son mucho mejores: 1 en 24.87.

El momento en que una persona compra boletos de Powerball en un local de Estados Unidos.

¿Qué es exactamente la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador que, por un costo adicional de $1, aumenta los premios no acumulativos hasta por cinco veces. Por ejemplo, un premio de $1 millón se duplica a $2 millones al usar esta opción. Es importante saber que el multiplicador más alto (10X) solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es igual o menor a $150 millones.

¿Es necesario ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar a Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta puede participar. Sin embargo, si resultas ganador, el premio estará sujeto a las retenciones de impuestos correspondientes.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No. Para las cinco bolas blancas, los números pueden coincidir en cualquier orden para ganar un premio. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente. Recuerda que cada jugada en tu boleto es independiente y no se pueden combinar números de diferentes jugadas.