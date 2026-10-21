El sorteo de Powerball de este miércoles 21 de octubre de 2026 pone en juego un jackpot estimado en US$635 millones, consolidándose como uno de los pozos más codiciados por los jugadores en Estados Unidos. Tras la edición del lunes 19 de octubre, que culminó sin boletos acertantes de las cinco bolas blancas y la Powerball roja, la expectativa se traslada a la nueva extracción nocturna para definir la combinación ganadora. Quien logre acertar la totalidad de los números podrá elegir entre el cobro anualizado o un pago único en efectivo estimado en US$267,5 millones, antes de retenciones fiscales. A través de esta cobertura podrás revisar los números sorteados, el reporte oficial, el multiplicador Power Play y las fechas de las próximas jugadas.

Resultados del Powerball de hoy miércoles 21 de octubre

Los números ganadores del sorteo de Powerball de este lunes todavía están pendientes de publicación. La extracción está programada para las 10:59 p. m. ET, por lo que la combinación oficial deberá consultarse después de que concluya el sorteo.

Resultado Número Bola blanca 1 -- Bola blanca 2 -- Bola blanca 3 -- Bola blanca 4 -- Bola blanca 5 -- Powerball -- Power Play --

Números ganadores : --

: -- Powerball : --

: -- Power Play: --

Los datos se actualizarán tras la realización del sorteo de este miércoles 21 de octubre.

Powerball paga 635 millones de dólares en el sorteo del 21 de octubre de 2026

El jackpot estimado para hoy miércoles asciende a US$635 millones bajo la modalidad de anualidad. Los participantes que acierten los cinco números blancos y la Powerball roja podrán optar por el premio mayor, sujeto a la validación del boleto y las reglas de la lotería.

La opción de pago único figura en US$267.5 millones, antes de impuestos, según la página oficial de Powerball.

Modalidad Monto Premio estimado US$635 millones Valor en efectivo US$267.5 millones

El jackpot anunciado corresponde al valor estimado de la anualidad, mientras que el pago en efectivo representa una alternativa de cobro por un monto inferior. Ambas cantidades están sujetas a los impuestos aplicables.

Para ganar el premio mayor es necesario acertar los cinco números blancos y la Powerball roja. Los números principales pueden coincidir en cualquier orden, pero la bola roja debe corresponder exactamente al número extraído.

¿Qué números salieron en el último Powerball?

Los números ganadores del sorteo del lunes 19 de octubre de 2026 fueron publicados por la organización oficial. Esta fue la combinación:

Lunes 19 de octubre de 2026

Números ganadores: 8, 31, 32, 42 y 48

Powerball: 23

Power Play: 4x.

El sorteo no registró ganadores del jackpot.

Últimos resultados del Powerball

Estos son los resultados disponibles para la cobertura del sorteo de este miércoles 21 de octubre:

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 19 de octubre de 2026 8, 31, 32, 42 y 48 23 4x 17 de octubre de 2026 12, 13, 24, 32-35. 11 3x 14 de octubre de 2026 3 - 34 - 37 - 42 - 46 20 3x 12 de octubre de 2026 22 - 28 - 38 - 51 - 69 9 3x 10 de octubre de 2026 1 - 4 - 19 - 33 - 51 15 2x 7 de octubre de 2026 11 - 13 - 14 - 21 - 65 19 2x

Los resultados anteriores corresponden al historial publicado por Powerball. La combinación del miércoles 21 de octubre deberá incorporarse a la tabla una vez que termine la extracción.

¿A qué hora es el sorteo del Powerball hoy?

El sorteo de este miércoles 21 de octubre está programado para las 10:59 p. m., hora del Este (ET), y se realiza en el estudio de la Florida Lottery, en Tallahassee. Powerball celebra sus sorteos todos los lunes, miércoles y sábados.

Estos son los horarios de referencia para algunas de las principales ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica:

Ciudad Hora local Nueva York 10:59 p. m. Miami 10:59 p. m. Washington D. C. 10:59 p. m. Chicago 9:59 p. m. Houston 9:59 p. m. Denver 8:59 p. m. Los Ángeles 7:59 p. m. Las Vegas 7:59 p. m. Ciudad de México 8:59 p. m. Lima 9:59 p. m.

Los horarios corresponden a las zonas horarias vigentes el 21 de octubre de 2026. Los cierres de venta de boletos varían según el estado y la jurisdicción; por eso, conviene comprobar la hora límite local antes del sorteo.

¿Cómo comprobar tu boleto de Powerball?

Cuando se publiquen los resultados oficiales, revisa los números de tu boleto y compáralos con la combinación ganadora del lunes 19 de octubre. Primero verifica las cinco bolas blancas y después el número de la Powerball roja.

Para ganar el jackpot debes acertar:

Los cinco números blancos.

La Powerball roja.

Los cinco números principales no necesitan aparecer en el mismo orden en que fueron extraídos. Sin embargo, para obtener el premio mayor es indispensable acertar los cinco números blancos y la bola roja.

Powerball ofrece nueve categorías de premios. Además, por un dólar adicional por jugada, los participantes pueden añadir la opción Power Play, que multiplica determinados premios secundarios. La categoría Match 5 + Power Play entrega un premio de US$2 millones, independientemente del multiplicador seleccionado.

Las probabilidades de acertar el jackpot son de aproximadamente 1 entre 292,2 millones. ¿Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 entre 24,9 millones de jugadas?

Corrección: Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 entre 24,9.

¿Qué pasa si nadie gana los 600 millones de dólares del Powerball?

Si ningún boleto acierta los cinco números blancos y la Powerball roja, el jackpot se acumulará para el siguiente sorteo. El premio mayor seguirá aumentando mientras no haya un ganador de la combinación completa, de acuerdo con las reglas del juego.

Después de la extracción de este lunes 19 de octubre, el próximo sorteo está programado para el miércoles 21 de octubre de 2026. El monto del nuevo jackpot dependerá de las ventas de boletos y del resultado de la jornada.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Powerball del 19 de octubre de 2026

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball de hoy?

Los números ganadores del miércoles 21 de octubre de 2026 todavía están pendientes. La extracción está programada para las 10:59 p. m. ET y la combinación oficial deberán consultarse después del sorteo.

¿Cuánto está pagando el Powerball hoy?

El jackpot estimado para este lunes es de US$635 millones. La alternativa de pago único está anunciada en US$267.5 millones, antes de impuestos, según la página oficial de Powerball.

¿Cuáles fueron los números del último Powerball?

La combinación del Lunes 19 de octubre fue 8, 31, 32, 42 y 48. El número de la Powerball fue el 23 y el Power Play correspondió a 4x. No hubo ganador del jackpot.

¿A qué hora salen los números del Powerball?

El sorteo del lunes está programado para las 10:59 p. m. ET. Los resultados oficiales se conocen después de que termina la extracción y son publicados en el sitio web de Powerball.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

Después de la extracción de este miércoles 21 de octubre, el próximo sorteo está programado para el sábado 24 de octubre de 2026. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados.

¿Dónde se puede ver el sorteo del Powerball?

Los sorteos se realizan en el estudio de la Florida Lottery, en Tallahassee. También puedes consultar la información y los resultados en el sitio oficial de Powerball.

¿Cuánto cuesta jugar al Powerball?

Una jugada de Powerball cuesta US$2. El participante selecciona cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas y un número del 1 al 26 para la Powerball roja. La opción Power Play cuesta US$1 adicional por jugada en las jurisdicciones donde se ofrece por separado.