El Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional de México se perfila como uno de los eventos más esperados de fin de año. En su edición 2025, pone en juego un Premio Mayor de 204 millones de pesos repartidos en cuatro series, una bolsa total que lo convierte en una de las mejores oportunidades para quienes sueñan con despedir el año con un premio millonario.

¿En qué consiste el Sorteo Gordo de Navidad 2025?

El Sorteo Gordo de Navidad 224 es el clásico sorteo navideño de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Se celebrará el 24 de diciembre de 2025 en Ciudad de México y contará con 80,000 números en juego, del 00001 al 80000. A lo largo del evento se reparten cientos de millones de pesos en premios principales, secundarios, aproximaciones y reintegros.

Nombre oficial: Sorteo Gordo de Navidad 224

Organizador: Lotería Nacional para la Asistencia Pública (México)

Tipo de sorteo: Tradicional, con billetes, series y cachitos

Cada número puede resultar ganador de diferentes tipos de premios, lo que multiplica las posibilidades de obtener algún beneficio, incluso si no se acierta el Premio Mayor.

Fecha, lugar y transmisión del sorteo

El Gordo de Navidad 2025 no solo es un sorteo, también es un evento que muchos siguen en vivo como parte de sus tradiciones de fin de año.

Fecha: miércoles 24 de diciembre de 2025

Hora: 20:00 (tiempo del centro de México)

Lugar: Teatro de la Lotería Nacional, Av. Hidalgo 130, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Transmisión: Canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional y medios asociados

Quienes no puedan asistir al teatro podrán seguir la extracción de premios en vivo por internet, minuto a minuto.

Resultados del Sorteo Gordo de Navidad 224

Al momento de elaborar este artículo, el sorteo aún no se ha llevado a cabo, por lo que los números ganadores del Premio Mayor y del resto de premios todavía no están disponibles. Una vez concluido el evento, la Lotería Nacional publica la lista oficial de resultados en su sitio web y en sus canales oficiales.

Como referencia, la edición 2024 también contó con un Premio Mayor de 204 millones de pesos y una estructura de premios similar, con montos relevantes para premios principales, secundarios y reintegros repartidos entre miles de ganadores.

Premio mayor de 204 millones de pesos:

Premio de 12 millones 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

¿Cuánto cuesta jugar y cómo comprar el billete?

El Sorteo Gordo de Navidad se comercializa en cachitos, series y paquetes de series, de modo que cualquier persona pueda participar según su presupuesto. Cada cachito representa una fracción del premio correspondiente a la serie.

Costos oficiales del Sorteo Gordo de Navidad 224:

Cachito: 120120 MXN. Corresponde a 1/20 de una serie.

Serie (billete completo): 2,4002,400 MXN. Equivale a 20 cachitos.

Cuatro series: 9,6009,600 MXN. Permiten obtener el Premio Mayor completo de 204 millones en caso de que el número resulte ganador.

Los billetes pueden adquirirse en expendios físicos autorizados por la Lotería Nacional. Para mayor comodidad, también suelen habilitarse canales digitales y plataformas oficiales para la compra en línea.

Premio Mayor y estructura de premios

El atractivo principal del Sorteo Gordo de Navidad 2025 es su Premio Mayor de 204 millones de pesos, que se distribuye en cuatro series. Además, la bolsa global supera los 430 millones de pesos entre todos los premios y reintegros.

Datos clave del sorteo:

Premio Mayor total: 204 millones de pesos

Premio por serie: 51 millones de pesos

Monto máximo aproximado por cachito del número ganador del Premio Mayor: 2,550,000 pesos

Bolsa total de premios: 430,259,200 pesos

Total de premios y reintegros: 16,722

Quien tenga las cuatro series del número que obtenga el Premio Mayor podrá cobrar los 204 millones de pesos. Con una sola serie, el máximo es de 51 millones, y con un cachito, hasta 2.55 millones de pesos aproximadamente.

¿Cuándo se conocerán los resultados del Sorteo Gordo de Navidad 2025?

Los números ganadores se dan a conocer inmediatamente después de que concluya el sorteo el 24 de diciembre. La Lotería Nacional publica la lista completa con el número del Premio Mayor, premios secundarios, aproximaciones y reintegros en:

La página oficial de la Lotería Nacional

El apartado específico del Sorteo Gordo de Navidad

Listados y comprobadores difundidos por medios y plataformas aliadas

Hasta entonces, los participantes deberán conservar sus billetes y estar atentos a los canales oficiales para verificar si su número resultó ganador.

Preguntas frecuentes sobre el Sorteo Gordo de Navidad 2025

¿Cuándo se publica la lista de números ganadores?

Al terminar el sorteo del 24 de diciembre. La Lotería Nacional suele difundir la lista de manera casi inmediata en su página web y redes oficiales.

¿Cómo puedo comprobar si mi número ganó?

Puedes revisar tu número en la sección de resultados del Sorteo Gordo de Navidad en la web de la Lotería Nacional, así como en comprobadores digitales y listados publicados por medios aliados.

¿Es obligatorio tener las cuatro series para ganar los 204 millones?

Sí. Para cobrar el Premio Mayor completo necesitas las cuatro series del número ganador. Si tienes menos series o solo algunos cachitos, se te pagará la parte proporcional.

¿Qué ocurre si solo tengo un cachito del número ganador del Premio Mayor?

En ese caso puedes obtener hasta 2 millones 550 mil pesos aproximadamente, según la distribución oficial del Premio Mayor por cachito.

¿Puedo ver el sorteo en vivo por internet?

Sí. El Sorteo Gordo de Navidad se transmite en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional y, en algunos casos, por televisión y portales asociados.