Un simple lavado de auto terminó cambiando por completo la vida de una familia de Chicago. Un padre de cinco hijos, que prefirió mantener su identidad en reserva, decidió hacer una parada en un lugar nuevo para limpiar su vehículo y terminó saliendo con un premio millonario de lotería Powerball.

Según contó a la Illinois Lottery, su impulso fue claro: “Quería jugar por la mayor cantidad de dinero”. Eligió Powerball, compró su boleto y, unos días después, al revisar los números ganadores del sorteo del 9 de agosto (7-14-23-24-60), comprobó que había acertado los cinco números principales. Ese boleto valía $1,000,004, un millón por los aciertos y un pequeño bono de $4 por coincidir también el Powerball.

Un padre de Illinois compró un boleto de Powerball tras un simple lavado de auto y ganó $1 millón. | Crédito: Illinois Lottery

Cuando el padre revisó los números, sintió alivio inmediato, pero su esposa pensó que estaba bromeando. Solo cuando comprobó que era cierto, reaccionó emocionada y lanzó su propuesta: “¡Nos vamos a Disney World!”. Esa rápida decisión fue lo primero que sugirió para celebrar el golpe de suerte familiar.

La familia, bajo el nombre colectivo “Malongo”, acudió a la sede central de la Lotería de Illinois para reclamar su premio y posar, junto a sus cinco hijos, con el gigantesco cheque que confirmaba su buena fortuna.

La reacción de su esposa al enterarse del premio de Powerball sorprendió a toda la familia. | Crédito: Francine Orr / Getty Images

Además del viaje, el ganador aseguró que usarán buena parte del dinero para el futuro educativo de sus hijos. “Disney World ya está oficialmente en el itinerario”, bromeó entre risas, antes de agregar que lo más importante es aliviar las preocupaciones financieras y disfrutar de la vida juntos: “En unos años, esperamos estar menos estresados y simplemente felices”, dijo.

El golpe de suerte también benefició al establecimiento donde compró el boleto: el Exxon Mobil recibirá un bono de $10,000, equivalente al 1 % del premio total.

