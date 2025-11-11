En este preciso momento muchos participantes del Mega Millions están hablando sobre un caso particular. Resulta que se enteraron de que una persona ganó $20 mil en el mencionado juego. Si te interesa conocer más sobre lo sucedido, esta nota es para ti.

Para empezar, debo indicar que el nombre de la afortunada persona no se sabe. En ningún portal se ha difundido ese dato, al menos de momento. Pero sí han salido a la luz otras cosas, como el hecho de que probó suerte (y ganó) en el último sorteo. Estoy hablando del que se realizó el viernes 7 de noviembre.

¿Por qué ganó $20 mil?

Aquel día, los números ganadores fueron 16, 21, 23, 48, 70 y la Mega Ball fue 5. De todos esos números, el/la suertudo(a) acertó los cuatro primeros más la Mega Ball. Hasta ahí, su premio era de $10 mil, pero este se duplicó porque su ticket contó con el Multiplier 2x.

El primer sorteo del Mega Millions se realizó el 6 de septiembre de 1996, con la participación de seis estados: Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan y Virginia. (Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP) / OLIVIER DOULIERY

Ahora, con respecto a dónde adquirió el boleto ganador, pues de acuerdo a nbcconnecticut.com, fue comprado en el estado de Connecticut. La dirección exacta del establecimiento que visitó, por ahora, tampoco ha sido revelada.

Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. (Foto: RINGO CHIU / AFP) / RINGO CHIU

El próximo sorteo del Mega Millions

Habiéndote informado lo anterior, te comento que este martes 11 de noviembre se realizará un nuevo sorteo del Mega Millions. Para esta fecha, hay un gran premio estimado de $900 millones, con la opción en efectivo de $415.3 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Una vez que hayas adquirido tu boleto de Mega Millions (que ya indiqué arriba que cuesta $5 dólares por jugada, con multiplicador incluido), debes elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor.

