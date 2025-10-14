Toda persona que acostumbra participar en el Powerball sabe muy bien que ayer, lunes 13 de octubre, hubo un sorteo del juego. Te menciono esto porque, a raíz del mismo, una persona, cuya identidad se desconoce (al menos por ahora), ganó $50 mil. ¿Te interesa saber en qué estado de EE.UU. compró su boleto? Si es así, esta nota es perfecta para ti.

Antes de brindarte la información prometida es fundamental que sepas que en el mencionado sorteo los números ganadores fueron 13, 14, 32, 52, 64, el Powerball 12 y el Power Play 2x. Si tú también probaste suerte en la lotería anoche, será mejor que revises bien tus boletos.

¿Por qué ganó $50 mil?

Con respecto a qué tuvo que pasar para que la protagonista de esta historia ganara $50 mil, pues según magnoliareporter.com, el monto ahora le pertenece tras acertar los cuatro primeros números más el Powerball. Sí, una verdadera locura. Le faltó poco para ganar el premio mayor.

Sobre en qué estado de EE.UU. adquirió su boleto de la suerte, te digo que, de acuerdo a la citada fuente, lo adquirió en Arkansas. Entonces, no estaría mal que vayas allá para participar en el juego. Tal vez eso necesitas hacer para cantar victoria.

El próximo sorteo del Powerball

Si te preguntas cuándo es el próximo sorteo del Powerball, te comento que se realizará uno este miércoles 15 de octubre. Para esa fecha hay un gran premio estimado de $273 millones, con la opción en efectivo de $127.8 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball. Lo puedes hacer en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción es capaz de multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial del juego, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

