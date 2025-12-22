El sorteo de Powerball de este lunes vuelve a captar la atención en Estados Unidos, con un premio mayor estimado en US$ 1.600 millones luego de que nadie acertara todos los números el sábado. La cifra convierte a este jackpot en uno de los más grandes de la historia y mantiene la expectativa entre millones de jugadores.

Quien resulte ganador tendrá dos opciones: cobrar el premio completo en pagos anuales, que comienzan con un desembolso inicial y continúan con 29 pagos que aumentan un 5 % cada año, o elegir un pago único estimado en US$ 735,3 millones antes de impuestos. Como ocurre en estos casos, la elección dependerá de la estrategia financiera personal del ganador.

De acuerdo con Powerball, este premio es el cuarto más alto jamás registrado en el juego y el segundo mayor de este año, solo por detrás del jackpot de US$ 1.787 millones sorteado en septiembre. El récord absoluto sigue siendo el premio de US$ 2.040 millones entregado en 2022.

Para llevarse el premio mayor, el boleto debe coincidir con las seis bolas del sorteo: cinco blancas y la Powerball roja. El sorteo de este lunes será el número 46 de la racha actual sin ganadores, lo que explica el crecimiento constante del monto acumulado.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 entre 292,2 millones, Powerball recuerda que existen premios menores con mejores chances, algunos desde US$ 4.

Los sorteos se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m., hora de Miami, y cada uno vuelve a renovar el sueño de convertirse en millonario.

Cómo y dónde comprar boletos de Powerball en EE. UU.

Los boletos de Powerball se compran físicamente en puntos de venta autorizados ubicados en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. y Puerto Rico. Estos puntos de venta incluyen gasolineras, supermercados, tiendas de conveniencia (como 7-Eleven) y licorerías.

Debes tener al menos 18 años (o 21 en algunos estados como Arizona, Iowa y Luisiana) para comprar un boleto. Simplemente solicitas un boleto “Quick Pick” para números generados aleatoriamente o utilizas una papeleta para seleccionar tus propios números.

En cuanto a la compra en línea, la mayoría de los estados no venden boletos de Powerball directamente a través de internet; sin embargo, algunos estados específicos permiten la compra a través de sus sitios web oficiales de lotería (generalmente mediante una cuenta registrada y financiada).

Si vives fuera de los estados participantes, existen servicios de mensajería de lotería que compran el boleto físico por ti, aunque estos servicios conllevan riesgos y no están regulados oficialmente por Powerball.

Se recomienda siempre comprar el boleto de forma presencial o a través de la plataforma oficial del estado donde te encuentres.

