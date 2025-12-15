El sorteo de Powerball Double Play de este lunes 15 de diciembre de 2025 tiene lugar con un atractivo premio mayor en efectivo de $10 millones de dólares, ofreciendo a los jugadores una segunda oportunidad de ganar usando sus mismos números de Powerball. Si agregaste la función Double Play a tu boleto, es hora de verificar la combinación. Aquí te presentamos los resultados oficiales del sorteo y todo lo que necesitas saber sobre cómo participar y reclamar tu premio.

Las fechas de caducidad de los boletos del Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

¿Cuáles fueron los números ganadores del Powerball Double Play del 15 de diciembre de 2025?

El resultado del último sorteo de Powerball Double Play, celebrado el lunes 15 de diciembre de 2025, fue:

Números Ganadores: X-X-X-X-X y el Double Play X

X-X-X-X-X X Premio Máximo: $10 millones de dólares en efectivo.

GANADORES DE LOS $10 MILLONES DEL DOUBLE PLAY GANADORES DE LOS $500,000 DEL MATCH 5 -- --

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: Angela Weiss / AFP) / ANGELA WEISS

Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre Powerball Double Play

¿Qué es la función Powerball Double Play y cuánto cuesta?

Double Play es un sorteo adicional que te da una segunda oportunidad de ganar premios de hasta $10 millones usando los mismos números que elegiste para el Powerball principal. Para participar, simplemente debes agregar la función Double Play a tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada. Los boletos que incluyen esta función participan automáticamente en ambos sorteos.

¿Cuándo se realizan los sorteos del Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se llevan a cabo tres veces por semana, inmediatamente después de cada sorteo principal de Powerball. Esto significa que los puedes seguir los lunes, miércoles y sábados por la noche. El próximo juego de Powerball Double Play será el miércoles 17 de diciembre.

¿Cómo y dónde se reclaman los premios de Double Play?

Los premios de Double Play deben ser reclamados en la jurisdicción o estado donde se compró el boleto ganador.

Generalmente, los premios de hasta $600 dólares pueden cobrarse en cualquier minorista de lotería autorizado.

pueden cobrarse en cualquier minorista de lotería autorizado. Los premios superiores a $600 dólares deben reclamarse en la sede principal de la lotería estatal.

deben reclamarse en la sede principal de la lotería estatal. La fecha límite para reclamar los premios varía de 90 días hasta un año, según las restricciones de cada jurisdicción.