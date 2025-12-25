La idea de los milagros suele asociarse a la Navidad, pero esta vez la suerte llegó puntualmente en Nochebuena. Tras el sorteo del Powerball del miércoles por la noche, una sola persona pasó de tener un boleto a convertirse en multimillonaria.

El premio mayor fue para un boleto vendido en Arkansas que resultó ganador de 1,817 millones de dólares. El afortunado podrá elegir entre cobrar el monto total en pagos anuales o recibir un pago único en efectivo de 834.9 millones de dólares.

Según la Asociación de Loterías Multiestatales, este premio es el segundo más grande en la historia del Powerball y el mayor registrado en todo el año. Además, el sorteo marcó un hito, ya que se trató de la racha más larga sin ganador, con 47 sorteos consecutivos antes de que el pozo fuera finalmente reclamado.

El boleto ganador fue vendido en Arkansas y se llevó un premio mayor de 1,817 millones de dólares. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images)

“¡Felicidades al nuevo ganador del gran premio del Powerball! Es un extraordinario premio que le cambiará la vida”, declaró Matt Strawn, presidente del grupo de productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa.

El monto había superado los 1,700 millones de dólares luego de que el lunes anterior no se registrara ningún ganador.

No es habitual que el premio mayor caiga en Nochebuena. De hecho, no ocurría desde 2011, pues solo en cuatro ocasiones se ha ganado el Powerball el día de Navidad: en 1996, 2002, 2010 y 2013.

Para Arkansas, este triunfo también es especial, ya que es apenas la segunda vez que el estado tiene un ganador del premio mayor, tras el caso de 2010.

Además del gran ganador, otros jugadores también celebraron. Ocho boletos acertaron las cinco bolas blancas y obtuvieron premios de un millón de dólares, mientras que decenas de participantes ganaron sumas menores.

El Powerball, cuyos boletos cuestan dos dólares, se juega en 45 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Cómo y dónde comprar boletos de Powerball en EE. UU.

Los boletos de Powerball se compran físicamente en puntos de venta autorizados ubicados en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. y Puerto Rico. Estos puntos de venta incluyen gasolineras, supermercados, tiendas de conveniencia (como 7-Eleven) y licorerías.

Debes tener al menos 18 años (o 21 en algunos estados como Arizona, Iowa y Luisiana) para comprar un boleto. Simplemente solicitas un boleto “Quick Pick” para números generados aleatoriamente o utilizas una papeleta para seleccionar tus propios números.

Puedes comprar boletos de Powerball en tiendas físicas (como gasolineras y supermercados) en 45 estados de EE. UU., o mediante servicios de mensajería en línea autorizados si te encuentras fuera del país. (Foto: Giorgio Viera / AFP) / GIORGIO VIERA

En cuanto a la compra en línea, la mayoría de los estados no venden boletos de Powerball directamente a través de internet; sin embargo, algunos estados específicos permiten la compra a través de sus sitios web oficiales de lotería (generalmente mediante una cuenta registrada y financiada).

Si vives fuera de los estados participantes, existen servicios de mensajería de lotería que compran el boleto físico por ti, aunque estos servicios conllevan riesgos y no están regulados oficialmente por Powerball.

Se recomienda siempre comprar el boleto de forma presencial o a través de la plataforma oficial del estado donde te encuentres.

