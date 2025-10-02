Si bien el premio mayor de Mega Millions actualmente se encuentra en 520 millones de dólares después de que no se eligiera ningún ganador el martes 30 de septiembre por la noche, lo que sí hay son buenas noticias en torno a vencedores de cifras menores. Uno de ellos vive en California y se acaba de hacer $1.5 millones más rico. Aquí los detalles que se conocen hasta el momento.

Una de las loterías más populares de Estados Unidos y que se vende en 45 estados, es jugada por miles de personas con la intención de cambiar su suerte y aumentar el dinero de sus cuentas bancarias cada martes y viernes. Los sorteos son desde las 11 p.m. (hora del Este de EE. UU.).

Mientras que los usuarios ya están pensando en sus jugadas para este viernes 03 de octubre, el sitio web de la Lotería de California anunció que el pasado martes por la noche se vendió un boleto con un valor de $1,512,372 en el estado.

Se vende boleto de Mega Millions por $1.5 millones en California

El boleto se vendió en Village Wine and Spirits, en la avenida South Victoria de Ventura y la noticia llegó mientras Mega Millions realizaba un sorteo por el premio mayor en ese momento de 497 millones de dólares.

Hasta el momento no se conoce la identidad del afortunado. Lo que sí es cierto es que el tiempo para reclamar su premio varían según la jurisdicción y las normas y reglamentos locales, por lo que el período de tiempo puede ir de 90 días a un año a partir de la fecha del sorteo. Lo mejor es consultar con la lotería en el estado donde se compró el boleto para obtener el período de reclamo aplicable.

Además, algo que todos los ganadores de la lotería deben tener en cuenta es que sus premios estarán sujetos a impuestos. Esto depende de si el afortunado tiene que pagar impuestos estatales donde vive o si acepta el pago único o la anualidad. Según el sitio web de Mega Millions, quienes eligen la opción de anualidad reciben un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales.

Resultados Mega Millions, martes 30 de septiembre de 2025

Los números ganadores de la noche son: 04 - 37 - 08 - 63 - 27

La Mega Ball dorada es: 14

