El sorteo del Mega Millions del último viernes 24 de octubre no deja de ser tema de conversación en las redes sociales. Eso más que nada es porque una persona acabó ganando $2 millones en el juego. Sí, una verdadera locura. ¿Tienes ganas de descubrir en qué estado de EE.UU. compró su boleto de la suerte? Si es así, continúa leyendo la nota.

Antes de ir directo al grano, es importante que sepas que los números ganadores de la mencionada fecha fueron 11, 18, 31, 51, 56 y la Mega Ball fue 24. De todos ellos, la afortunada persona de esta historia (cuya identidad no ha sido revelada por ahora) acertó los cinco primeros, razón por la cual ya le pertenece una fuerte suma de dinero.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como Big Game.

Con respecto a en qué estado de EE.UU. compró su boleto, pues te digo que el ticket fue adquirido en Connecticut. Precisamente, la lotería de dicho estado precisó que el establecimiento exacto que visitó fue Stop & Shop en la extensión 44 de Lake Avenue, en Danbury. Ahora que lo sabes, créeme que no estaría mal que pruebes suerte en ese lugar.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: RINGO CHIU / AFP) / RINGO CHIU

El próximo sorteo del Mega Millions

Si te estás preguntando cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions, te comento que habrá uno este martes 28 de octubre. Para esa fecha hay un gran premio estimado de $714 millones, con la opción en efectivo de $334.1 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Una vez que hayas adquirido tu boleto de Mega Millions (que ya indiqué arriba que cuesta $5 dólares por jugada, con multiplicador incluido), debes elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor.

